الأربعاء 24 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

دراسة: انخفاض سريع في نصف أنواع الكائنات الحية على الأرض

الكائنات الحية
الكائنات الحية

كشفت دراسة جديدة، أن نصف أنواع الكائنات الحية على كوكب الأرض تشهد انخفاضًا سريعًا في أعدادها تهدد بانقراضها الجماعي بشكل "أكثر خطورة"، ما كان يُعتقد سابقًا، وفقًا لما جاء في تقرير نشرته شبكة "سي إن إن" الأمريكية.

وأظهرت نتائج الدراسة، أن الأرض مهددة بفقدان الحياة البرية على سطح بشكل مثير للقلق.

وقالت الدراسة، إن البشر قضوا بالفعل على أعداد هائلة من الأنواع ودفعوا المزيد إلى حافة الهاوية، حيث يقول بعض العلماء إننا ندخل في حدث "الانقراض الجماعي السادس" ، هذه المرة مدفوعًا بالبشر.

وأضافت أن العامل الرئيسي هو تدمير المناظر الطبيعية البرية لإفساح المجال أمام المزارع والبلدات والمدن والطرق، لكن تغير المناخ هو أيضًا محرك مهم لتراجع الأنواع، ومن المتوقع أن يكون له تأثير أسوأ بشكل متزايد مع ارتفاع درجة حرارة العالم.

وحلل مؤلفو الدراسة أكثر من 70000 نوع في جميع أنحاء العالم - تشمل الثدييات والطيور والزواحف والبرمائيات والأسماك والحشرات - لتحديد ما إذا كانت أعدادها تنمو أو تتقلص أو تظل ثابتة بمرور الوقت.

ووجدوا أن 48٪ من هذه الأنواع تتراجع في حجم السكان، مع أقل من 3٪ يشهدون زيادات.

وقال المؤلف المشارك دانييل بينشيرا دونوسو، من كلية العلوم البيولوجية بجامعة كوينز بلفاست، إن النتائج التي توصلوا إليها هي "إنذار شديد".

وأضاف لشبكة "CNN" "أظهرت دراسات أخرى ، استنادًا إلى أعداد أصغر بكثير من الأنواع، أن أزمة الانقراض "المستمرة أشد خطورة مما هو متوقع بشكل عام"، متابعًا "والنتائج التي توصلنا إليها تقدم تأكيدًا صارخًا على نطاق عالمي".

ولفت إلى أن الدراسة تقدم "صورة أوضح" عن مدى التآكل العالمي للتنوع البيولوجي.

وعلى مدى عقود، تم تعريف أزمة الانقراض من خلال "فئات الحفظ" - وهي العلامات التي يخصصها الاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة لكل نوع يقوم بتقييمه في وقت معين، كما قال بينشيرا دونوسو.

بناءً على هذه الطريقة ، تصنف القائمة الحمراء للأنواع المهددة بالانقراض، حوالي 28٪ من الأنواع على أنها مهددة بالانقراض.

قال بينشيرا دونوسو "ما تظهره دراستنا ليس ما إذا كانت الأنواع مصنفة حاليًا على أنها مهددة أم لا ، ولكن بدلاً من ذلك ، ما إذا كانت أعدادها تتضاءل بسرعة وبشكل تدريجي أم لا، والاتجاهات التنازلية في عدد السكان بمرور الوقت هي مقدمة للانقراض.

ووفقًا لهذا التقييم ، فإن 33٪ من الأنواع المصنفة حاليًا على أنها "غير مهددة" على القائمة الحمراء للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة ، آخذة في الانقراض في الواقع.

ووجد التقرير، أن الثدييات والطيور والحشرات تشهد انخفاضًا في الأنواع ، لكن البرمائيات تأثرت بشكل خاص بشكل عام ، وتواجه العديد من التهديدات ، بما في ذلك الأمراض وتغير المناخ.

كان هذا خبرًا أفضل للأسماك والزواحف، حيث يبدو أن المزيد من الأنواع لديها تجمعات مستقرة، بدلاً من انخفاضها.

وجد التقرير، أن الانخفاضات جغرافيًا تميل إلى التركيز في المناطق الاستوائية.

وقال بينشيرا دونوسو، إن أحد أسباب ذلك هو أن "الحيوانات في المناطق الاستوائية أكثر حساسية للتغيرات السريعة في درجات الحرارة البيئية".

البرمائيات الانقراض البيولوجي البيولوجية الحشرات الحياة البرية

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