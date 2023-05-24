"بنتي الكبيرة".. تامر حسني يرد على بسمة بوسيل بعد هجومها على هالة عمر

خرج النجم تامر حسني عن صمته بعد هجوم طليقته بسمة بوسيل، على هالة عمر، منسقة أعمال تامر، التى احتفلت بزواجها منذ 48 ساعة فقط، ومن ثم خرجت بسمة وأثارت الجدل مؤكدة أنها تسبب فى طلاقها من تامر.

ما أثار جدلا واسعا بين رواد السوشيال ميديا، وتساءل الكثير من الجمهور عن هالة عمر ومن ثم خرج تامر بفيديو من حفل زفاف هالة، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وعلق عليه بمنشور مطول قائلا: لكل اللي بيسأل عن ايه وجه القرابه بيني و بين العروسه الجميله دي شايف اسأله كتير انا هحكيلكوا 😀هي اسمها هاله عمر عرفتها كانت بنت من الفانز صغيره و من المقاتلين و المدافعين عن تامر على الانترنت 😀💪و من كتر دفاعها عني لفتت نظري و مره رديت عليها شكرتها و لما سافرت اسكندريه في الوقت ده لقيت بنت صغيره اوي بتعيط و بتجري عليا فا وقفتلها و فكرتني بنفسها و فضلت تعيط 😢و تقولي احنا معاك و لازم تكمل عشان كنت بتحارب جداً في بداياتي فا اتصدمت ان اللي بتقول كده بنت صغيره كده و المجهود ده كله اللي عاملاه بنت صغيره عندها ١٤ سنه، وقتها كانت السوشيال ميديا لسه بتطلع و كنا في شركتنا بندور على شركه كبيره تمسكلي السوشيال ميديا لحد ما قولتلهم انا مش عايز شركه كبيره انا عايز البنت الصغيره دي هي اللي تمسكها فضلوا يقنعوني ان كده مش صح ولازم اكتر حد خبره يمسكها وانا قولت لا لازم اكتر حد بيحبني هو اللي يمسكها و انا واثق ان طاقة الحب مفعولها اقوى من طاقة المحترف بلا حب فعرضت عليها تشتغل معايا و هي في السن ده مصدقتش طبعاً و من ساعتها و هي اللي ماسكه كل شغل الميديا الطفله الشاطره اللي كبرت دلوقتي قدامكم هاله عمر».

وأضاف: أما بقى عريسها العسل ده اسمه «عمرو» طلب ايديها مني انا عشان والدها و والدتها توفاهم الله، في سنه واحده رحمهم الله ياريت نفتكرهم و نهديلهم ثواب الدعاء و الفاتحه .. و من اللحظه دي اتحولت هاله لبنتي الكبيره بجد اللي بتتجوز دلوقتي قدامي و بسلمها لعريسها بنفسي و بغني في فرحها ، معرفتش ارد على كلامك عني في الفرح يا هاله رديت دلوقتي هنا ربنا يكرمك و يسعدك مع جوزك الجميل المحترم اللي هيكون ضهرك و سندك و يكمل معاكي مشوار حياتك مع اولادكم الجُمال بإذن الله 🤲

يذكر أن بسمة بوسيل، قامت بحذف كل صورها مع تامر حسني، قبل قليل، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، على الرغم من أنها كانت محتفظة بالصور وعلى تواصل دائم معه رغم الطلاق.

كما قامت “بسمة” بالهجوم الحاد على هالة عمر، من خلال ستوري، عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، حيث نشرت مقطع فيديو خلال حضور تامر حسني، لحفل زفاف هالة وعلقت قائلة: “حسبي الله ونعم الوكيل فيكي يا هالة”.