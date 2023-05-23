الثلاثاء 23 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

مدحت العدل يدعم عمرو مصطفى في إنتاج أغاني جديدة بصوت أم كلثوم بشرط

مدحت العدل
مدحت العدل

قال السيناريست مدحت العدل، إنه يتابع أزمة عمرو مصطفى الخاصة باستخدام أغنية السيدة أم كلثوم وإخضاعها للذكاء الاصطناعي، معبراً: "إذا عمرو مصطفى قدم ما عليه من حقوق للورثة في أزمة غنوة السيدة أم كلثوم فلا توجد مشكلة في هذا الأمر، وهيبقى عمل اللي عليه وأدى الحقوق لأهلها".

أزمة الملكية الفكرية في مصر

وأكد مدحت العدل، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، أنه يتقدم بخالص الشكر للملحن عمرو مصطفى على اتصاله بورثة السيدة أم كلثوم للتحاور في هذه الأزمة، معبرًا: "لا توجد خلافات شخصية بيني وبين عمرو مصطفى على الإطلاق".

وتابع: "الملكية الفكرية في مصر أمر حديث على الناس ومش مفهوم مقارنة بالدول الخارجية".

مدحت العدل عمرو مصطفى الحدث اليوم حضرة المواطن أزمة الملكية الفكرية

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