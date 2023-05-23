وزير الإعلام اللبناني: أطلق نداء لكل الأشقاء ليكون هذا العام بداية الانفتاح الإعلامي العربي

قال زياد مكاري، وزير الإعلام اللبناني الحالي، إن اللبنانيين وضعوا نقاط على حروف العرب رغم الأزمة الاقتصادية الشديدة التي تعرضت لها لبنان، معبرا: "بيروت عاصمة الإعلام العربي، أطلق نداء لكل أشقاء العرب ليكون هذا العام بداية الانفتاح الإعلامي العربي، لتبادل الثقافات العربية بين الدول العربية من أجل الوحدة".

الإعلام العربي الموحد

وأكد وزير الإعلام اللبناني، خلال إلقاء كلمته أثناء فعاليات بيروت عاصمة الإعلام العربي، المذاعة عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أنه يريد إعلام هادف ينتصر للإنسان والقضايا العربية، إعلام يسلط الضوء على قضايا البيئة والتنمية والصحة، قائلاً: "نريد إعلام ينشد ثقافة الانفتاح ويغلق الباب على الانعزال والجهل".

الصالح اللبناني

وتوجه في نهاية كلمته بتقديم الشكر والعرفان لكل من ساهم في نجدة بيروت وشعبها من عثرتها التي ما زالت مستمرة حتى الآن، قائلاً: "نشكر كل من ساهم ودعم وسهر من أجل الصالح اللبناني".