تشكيل الأهلى أمام إنبى فى الدورى المصرى.. شريف يقود الهجوم

كشف السويسري مارسيل كولر، المدير الفني لـ الأهلي، عن تشكيل فريقه لمواجهة إنبي، في المباراة التي تجمعهما على ستاد “القاهرة”، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين لبطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم موسم 2022-2023.

موعد مباراة الأهلي وإنبي في الدوري والقنوات الناقلة

أما عن موعد مباراة الأهلي وإنبي في الدوري، فتُقام في تمام التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

وتُنقل مباراة الأهلي وإنبي في الدوري، تليفزيونيًا، على قناة ON Time Sports 1.

تشكيل الأهلي أمام إنبي في الدوري المصري

تشكيل الأهلي أمام إنبي في الدوري المصري، فجاء كالآتي:

في حراسة المرمى: علي لطفي

خط الدفاع: محمد هاني- محمود متولي- ياسر إبراهيم- علي معلول

خط الوسط: أليو ديانج- مروان عطية- حمدي فتحي

خط الهجوم: أحمد عبدالقادر- بيرسي تاو- محمد شريف

ويتواجد على مقاعد بدلاء الأهلي في مباراة اليوم كل من: مصطفى شوبير- خالد عبدالفتاح- رامي ربيعة- برونو سافيو- عمرو السولية- محمد مجدي أفشة- شادي حسين - أحمد قندوسي- طاهر محمد طاهر.

ويدخل المارد الأحمر اللقاء منتعشا بعدما أتم المهمة الإفريقية بنجاح ووصل إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد الفوز ذهابًا وإيابًا على الترجي الرياضي التونسي ويعود الفريق أدراجه إلى البطولة المحلية لمواصلة حملته لاستعادة لقب الدوري الغائب عن دولاب بطولات القلعة الحمراء آخر موسمين.

ويتصدر الأهلي مسابقة الدوري المصري برصيد 53 نقطة رغم غيابه عن خوض المباريات منذ الفوز على سموحة يوم 17 أبريل الماضي ووجود 7 مباريات مؤجلة للفريق، بينما يحتل إنبي المركز التاسع بـ36 نقطة.

في المقابل يسعي إنبي بقيادة تامر مصطفي، المدير الفني، لمواصلة نتائجه الجيدة بعد الفوز علي الاتحاد السكندري في الجولة الماضية وابتعد بنسبة كبيرة عن شبح الهبوط، كما أن الفريق البترولي خسر مباراة واحدة في آخر 8 مواجهات بالدوري.