يعاني منه النساء.. كل ما تريد معرفته عن العضال الغدي وأسبابه

الكثير من النساء يعانين من العضال الغدي الذي يحدث عندما تنمو الأنسجة من بطانة الرحم في جدار الرحم، ويمكن أن يتسبب في تضاعف حجم الرحم، وتشمل أعراضه غزارة الدورة الشهرية والتشنجات والألم أثناء الجماع، وعادة ما يتم علاجه بالأدوية أو الجراحة.

ما مدى شيوع العضال الغدي؟

وفقًا لموقع "مترو" لا تدرك العديد من النساء والأشخاص أنهم مصابون بالعضال الغدي لأن الحالة لا تسبب دائمًا أعراضًا، والانتشار الدقيق للعضال الغدي غير معروف، ومع ذلك، يعرف الباحثون أنه أكثر شيوعًا بين الأشخاص الذين خضعوا لعملية جراحية في الرحم وهم أكبر من 40 عامًا.

وأوضح الموقع، أن ما يقرب من 2٪ إلى 5٪ من الفتيات اللاتي يعانين من دورات مؤلمة بشدة، يعانين من العضال الغدي.

وحوالي 1 من كل 3 مصابات بالعضال الغدي، ليس لديهن علامات أو أعراض، حيث يعاني بعض الأشخاص من: تقلصات الدورة الشهرية المؤلمة (عسر الطمث)، نزيف الحيض الغزير (غزارة الطمث)، حيض غير طبيعي، ألم الحوض مع أو بدون تقلصات شديدة، الجماع المؤلم (عسر الجماع)، العقم، تضخم الرحم، انتفاخ أو امتلاء البطن (عضال البطن الغدي).

ما الذي يسبب العضال الغدي؟

لا يعرف الباحثون سبب إصابة بعض النساء بالعضال الغدي أو أسبابه، ومع ذلك، تشير بعض الأبحاث إلى أن الهرمونات أو الجينات أو الالتهاب قد تسهم في الإصابة بالعضال الغدي.

ما هي عوامل الخطر لهذه الحالة؟

يحدث العضال الغدي بشكل أكثر شيوعًا عند النساء والأشخاص الذين يعانون من AFAB، وتتراوح أعمارهم بين 40 و 50 عامًا، ومن أنجبت مرة واحدة على الأقل، أو من خضعن لجراحات سابقة للرحم مثل إزالة الورم الليفي الرحمي أو التوسيع والكشط (D&C)، من تعاني من الانتباذ البطاني الرحمي.

ومع ذلك يقوم مقدمو الخدمة بتشخيص العضال الغدي بشكل متكرر لدى النساء في الثلاثينيات من العمر اللاتي يعانين من نزيف مهبلي غير طبيعي.

تميل أعراض العضال الغدي إلى التفاقم بمرور الوقت، يزيد نزيف الحيض الغزير الناتج عن العضال الغدي من خطر الإصابة بفقر الدم، يحدث فقر الدم عندما لا يحتوي جسمك على ما يكفي من خلايا الدم الحمراء الغنية بالحديد، قد يسبب لك فقر الدم الشعور بالإرهاق أو البرودة.