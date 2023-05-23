الثلاثاء 23 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

الحوار الوطنى.. خبير اقتصادى يُعدد تحديات توطين الصناعة فى مصر

المستشار سامح الشريف
المستشار سامح الشريف

أكد المستشار سامح الشريف، الخبير الاقتصادي ومساعد رئيس حزب الاتحاد، أن هناك بعض الإشكاليات التي تواجه توطين الصناعة في مصر، أبرزها غياب وقصور قواعد البيانات الحقيقية للصناعة فيما يخص (مواد خام - مقدمي خدمات - مصانع متعثرة - أراضي)، ووجود خلل واضح في بعض البنود الجمركية عند استيراد الخامات ومكونات الإنتاج، وكذلك تأخر الإفراج عن الكثير من المواد الخام؛ بسبب الاعتمادات المستندية وصعوبة تقنين اجراءات بعض الصناعات في المحافظات.

وأضاف الشريف خلال جلسة  لجنة الصناعة بالحوار الوطني، أن تشابك جهات الاختصاص والولاية علي نفس المشروع يعيق حركة الإنتاج والعمل.

وأوضح الخبير الاقتصادي، أن عدم وجود تأهيل كافي للعمالة؛ تسبب في افتقاد سوق العمل للخبرات والمهارات.

ولفت إلي أن مصر واقتصادها قادر علي تخطي الأزمات الحالية، شريطة أن يكون هناك خطط وبرامج قادرة علي الاهتمام بالصناعة المصرية وقدراتها علي المنافسة في الأسواق الخارجية من خلال عدة توصيات هي:

1) إعادة تاهيل شركات قطاع الأعمال العام والشبه حكومية.
2) التركيز علي القطاعات الصناعية التي تعتمد علي الموارد والخامات المحلية مثل التعدين. 
3) الاعتماد واللجوء الي الدراسات الاقتصادية من خلال المكاتب الاستشارية. المتخصصة الوطنية المعتمدة والمؤهلة خاصة في المشروعات المتوسطة والكبيرة. 
4) التوسع في تغير الثقافة العامة لمنهجية التعليم والدفع نحو التعليم الفني والمهني لكف متطلبات سوق العمل من العمالة الفنية الماهرة. 
5) عمل مبادرة لنشر الوعي وثقافة اهمية الصناعة للفرد والوطن.

المستشار سامح الشريف حزب الاتحاد خبير الاقتصاد الإشكاليات المواد الخام الاعتمادات المستندية

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