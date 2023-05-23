الثلاثاء 23 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"رواق الأزهر": المثلية حرب على البشرية وندعم اللاعب مصطفى محمد لأنه "قدوة"

الدكتور عبدالمنعم
الدكتور عبدالمنعم فؤاد

قال الدكتور عبدالمنعم فؤاد، أستاذ العقيدة والفلسفة المشرف على رواق الأزهر الشريف، إن بيان مرصد الأزهر، هدفه مساندة اللاعب مصطفى محمد وكل الشباب الذي يسير على هذا النمط الطيب.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أنه لا بد أن يُحترم طالما يحترم الجانب الأخلاقي، ويريد أن يعيش في بيئة اجتماعية أخلاقية، لا علاقة لها بهذا الشذوذ الذي يحاول البعض فرضه على الدنيا بأثرها، ويتخذ الرياضة وسيلة.

وأكد أن الأزهر لا يساند مصطفى محمد فقط، وإنما يساند جميع الشباب، سواء من المسلمين أو المسيحيين أو اليهود المعتدلين، ضد دعم ما هو مخالف للفطرة السليمة، ومخالف لكل القيم الأخلاقية، وطبيعة الحيوانات لا تقبل هذا.

وأردف: "لم نجد مثلية بين بقرة وبقرة وبين كلب وكلب، نحن نساند الشباب الذين يحافظون على قيم بلدهم وأوطانهم، لأن أمثالهم قدوة للشباب، إذا وافق على هذه الأمور، والمثلية حرب على البشرية، يستهدف القضاء على البشرية". 

 

كانت إدارة نادي نانت الفرنسي، قررت توقيع غرامة مالية على مصطفى محمد، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم ومنتخب مصر، بسبب رفضه المشاركة مع الفريق في مباراة تولوز، ببطولة الدوري الفرنسي، لرفضه ارتداء قميص الفريق ضمن حملة الاتحاد الفرنسي لدعم المثليين.

المثلية مصطفى محمد دعم المثلية

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