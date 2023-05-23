هيئة كبار العلماء بالأزهر تصدر بيانًا بشأن الظروف الطارئة التى يمر بها السودان

أصدرت هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، بيانا بشأن الظروف الطارئة التي يمر بها السودان الشقيق، خلال اجتماعها الدوري المنعقد، اليوم الثلاثاء، برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف.

وذكرت الهيئة في بيانها، إن الأزهر الشريف- علماؤه وطلابه - يشعرون بما يعانيه إخواننا في السودان، معقبة: ندعو الله– سبحانه - أن ينعم علينا برحمته، فتتغلب دواعي الوفاق على دواعي الخلاف، وتسكت آلات القتال لتتحرك عقول الخبراء؛ بحثًا عن طريق التوافق والتضامن عما قريب.

وتابعت: نتضرع إلى الله –سبحانه - أن يدفع الأذى والمكروه ويرفع الكرب والغم عنا جميعًا، ويجمعنا على كلمة سواء، إنه على ما يشاء قدير.

واختتمت الهيئة بيانها: "نقول لإخواننا اللاجئين، وأخواتنا اللاجئات: لن يطول العناء والاغتراب وستعودون كرامًا إلى مواطنكم وبيوتكم عما قريب إن شاء الله، ويعم الأمن والسلام والرخاء {وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا}".