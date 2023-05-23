الثلاثاء 23 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

هيئة كبار العلماء بالأزهر تصدر بيانًا بشأن الظروف الطارئة التى يمر بها السودان

الأزهر الشريف
الأزهر الشريف

أصدرت هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، بيانا بشأن الظروف الطارئة التي يمر بها السودان الشقيق، خلال اجتماعها الدوري المنعقد، اليوم الثلاثاء، برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف.

وذكرت الهيئة في بيانها، إن الأزهر الشريف- علماؤه وطلابه - يشعرون بما يعانيه إخواننا في السودان، معقبة: ندعو الله– سبحانه - أن ينعم علينا برحمته، فتتغلب دواعي الوفاق على دواعي الخلاف، وتسكت آلات القتال لتتحرك عقول الخبراء؛ بحثًا عن طريق التوافق والتضامن عما قريب.

وتابعت: نتضرع إلى الله –سبحانه - أن يدفع الأذى والمكروه ويرفع الكرب والغم عنا جميعًا، ويجمعنا على كلمة سواء، إنه على ما يشاء قدير.

واختتمت الهيئة بيانها: "نقول لإخواننا اللاجئين، وأخواتنا اللاجئات: لن يطول العناء والاغتراب وستعودون كرامًا إلى مواطنكم وبيوتكم عما قريب إن شاء الله، ويعم الأمن والسلام والرخاء {وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا}".

الدكتور احمد الطيب شيخ الأزهر الشريف بيان هيئة كبار العلماء بالأزهر هيئة كبار العلماء بالأزهر الأزهر الشريف

الأكثر قراءة

حبس شخص لقيامه بتجميع السولار وإعادة بيعه في السوق السوداء

رسميًا.. النادى الأهلى يتنازل عن دعوى حل لجنة الانضباط

رئيس "تجارية الجيزة" يُطالب باستراتيجية متكاملة لدعم الاستثمار والصناعة

من 9 محاور.. خبير اقتصادي يُقدم روشتة لتنشيط سوق العقارات وجذب الاستثمارات

"اتحاد منتجي الدواجن": الحكومة نجحت في تخفيض أسعار الأعلاف والمخزون كاف لشهرين

وزير الصحة يبحث مع تحالف الـ«جافى» إدراج لقاحات جديدة لجدول التطعيمات الإجبارية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الفايدي

مع التقدير والاحترام لبوسعادة

نرمين مقبل

الموسيقى العربية.. لا مهرجان بدون "نجوم الأوبرا"

منى رجب

فشل ومقاطعة لـ«كليوباترا المزيفة»

حسين دعسة

منظمة التعاون الإسلامي/جدة.. نحو اجتماع استثنائي لإنقاذ القدس

ماجد حبته

مصر وعمان.. شراكة طموحة

وائل لطفي

المصرى الغنى والمصرى الفقير

عبدالوهاب داود

طلعت الشايب.. جمال الترجمة والمترجم

ماجد حبته

مسقط- القاهرة.. زيارة سلطانية تاريخية

صور

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

أبو سمرة: جريمة الاحتلال في مخيم بلاطة "مروعة".. ويجب وقف انتهاكات الاحتلال

لمنع انتخابات مبكرة.. كيف يتحرك نتنياهو لتمرير الميزانية الجديدة؟

الإمارات تدين بشدة اقتحام وزير إسرائيلى المسجد الأقصى