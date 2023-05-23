الثلاثاء 23 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"مدبولى" يلتقى رئيس وزراء جمهورية الصومال الفيدرالية

خلال اللقاء
خلال اللقاء

على هامش مشاركته فى فعاليات الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الأفريقي للتنمية، التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، حمزة عبدى برى، رئيس وزراء جمهورية الصومال الفيدرالية.

وخلال اللقاء أعرب رئيس وزراء الصومال عن بالغ تقدير بلاده للدعم المصرى للصومال عبر التاريخ، مؤكداً أن دعم مصر المتواصل للشعب الصومالي أسهم فى تخفيف المعاناة خلال أوقات الأزمات، وأسهم فى تعزيز قدرات الدولة على الصمود.

وفى هذا السياق، تطرق "برى" إلى النجاحات التى حققتها الحكومة الفيدرالية مؤخراً فى مكافحة الإرهاب، وتحسين الوضع الأمنى فى معظم ربوع الصومال.

من جانبه، أعرب الدكتور مصطفى مدبولى عن اعتزاز مصر بعلاقاتها التاريخية مع الصومال الشقيق، مؤكداً على توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتقديم كافة أشكال الدعم الممكن للصومال الشقيق.

كما طرح مدبولى إمكانية تعزيز التعاون مع الصومال فى مجال استيراد الثروة الحيوانية، موجهاً بقيام الجهات المعنية فى مصر بالتواصل مع سفير الصومال بالقاهرة فى هذا الشأن.

كان شارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في جلسة الحوار الرئاسى رفيع المستوى حول هيكل النظام المالي العالمي المتغير، ودور المؤسسات التنموية متعددة الأطراف، التي عقدت خلال فعاليات الاجتماعات السنوية للبنك الأفريقي للتنمية بمدينة شرم الشيخ، المنعقدة خلال الفترة من 22 إلى 26 مايو 2023.

حضر الجلسة كل من رئيس مجموعة البنك الأفريقي للتنمية، ورئيس الاتحاد الأفريقي، ونائب رئيس جمهورية تنزانيا المتحدة ورؤساء وزراء بوروندي ورواندا والصومال، والمبعوث الخاص لدولة الإمارات للتغير المناخي رئيس الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28».

الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية اجتماعات التقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس وزراء الصومال رئيس عبد الفتاح السيسي

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