الثلاثاء 23 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

بـ 20 مليون يورو.. الحكومة الألمانية تدعم إنشاء محطة لإنتاج الكهرباء من النفايات

المحطة
المحطة

أعلنت الحكومة الألمانية عن دعم مشروع محطة تحويل النفايات إلى طاقة في مدينة Geiselbullach بافاريا إلى الاستفادة من موارد الطاقة الحرارية الأرضية لتوفير مصدر بديل لشبكة تدفئة المنطقة الحالية. 

وتقدر تكلفة المشروع ما بين 15 إلى 20 مليون يورو، سيتم تمويل حوالي 40% من هذا - وهو ما يقابل تقريبًا تكلفة الحفر الأول - من قبل ولاية بافاريا الحرة، ومع ذلك، يجب أولاً إكمال تحليل البيانات الجيولوجية قبل أن يصبح تصريح الحفر مشكلة، إذا سارت الأمور على ما يرام، يجب أن يكتمل هذا بحلول العام المقبل 2024.

والمشروع الألماني الآن في المراحل الأولى من استكشاف موارد الطاقة الحرارية الأرضية بعد تأمين مطالبة الحفر لمنطقة 5000 هكتار داخل ممتلكات الشركة، ومن المتوقع أن تبلغ درجة حرارة المورد 73 درجة مئوية على عمق 2.5 كيلومتر

ويوفر مشروع محطة تحويل النفايات إلى طاقة الحرارة للشبكة الحالية التي تخدم المباني السكنية والتجارية وسيكون من الممكن أيضًا تصور اتصال بين الشبكات في المستقبل. ولعقود من الزمان، تم استخدام الطاقة من حرق النفايات لإنتاج الكهرباء وتدفئة المناطق، ويعتبر التحول إلى الطاقة الحرارية الأرضية لبنة أساسية في التحول الحراري الشامل.

ومنذ عشرات السنين وفكرة استخدام الطاقة أو إنتاج الطاقة الحرارية من حرق النفايات لإنتاج الكهرباء وتدفئة المناطق أمر متعارف عليه ولكنه لم يلقي انتشار ولم يجد مساعي للتوسع في هذا الاستخدام، ولكن دائمًا ماكانت إنتاج الطاقة الحرارية من حرق النفايات لإنتاج الكهرباء يعد عملية تحول إلى الطاقة الحرارية الأرضية كلبنة أساسية في التحول الحراري الشامل.

مليون يورو محطة نفايات المانيا

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