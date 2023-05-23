الثلاثاء 23 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مطران سوهاج يتفقد أعمال الحفر لبناء كاتدرائية مار توما الرسول الجديدة

الكنيسة
الكنيسة

تفقد الأنبا توما حبيب، مطران إيبارشية سوهاج للأقباط الكاثوليك، أعمال الحفر، بقطعة الأرض المخصصة، لبناء كاتدرائية مار توما الرسول، بمدينة سوهاج الجديدة.

يأتي ذلك في إطار حرصه على متابعة جميع أعمال الإنشاءات بالكاتدرائية بنفسه، وتقديم كامل الدعم، والتشجيع لكافة العاملين، والمتطوعين، بأعمال الإنشاء بها.

وكانت لجنة الفلك للأسر الشابة، تحت عشر سنوات زواجًا،  بالإيبارشية البطريركية، لقائها الثالث، تحت عنوان "الملل الزوجي"، وذلك بكنيسة قلب يسوع، بمصر الجديدة.

بدأ الاجتماع بلعبة افتتاحية، والترحيب بجميع الأسر المشاركة، ثم ألقت السيدة أميرة ألبير، خبيرة المشورة الأسرية، موضوع الاجتماع، الذي دار حول مسببات، وعلامات الملل الزوجي، وخطورته على الحياة الزوجية، والتي دعته "بالقاتل الصامت"، كما تمت مناقشة طرق معالجة ذلك.

تضمن الموضوع العديد من المناقشات الجماعية، والفردية المفيدة والبناءة، وانتهى اللقاء ببعض التوصيات العملية، والمشاركات الحياتية، لحياة زوجية صحية.

واختتم اللقاء بالصلاة الجماعية مع الأب ميشيل، الذي باسمه، وباسم الخدمة رحب بمشاركة الأسر، التي تشارك فى الفعاليات لأول مرة.

 ودعا الأب ميشيل جميع الشباب المتزوجين حديثًا تحت عشر سنوات، لحضور اللقاء الشهر القادم، الذي سيتم الإعلان عنه لاحقًا، بالمجموعة الخاص بالخدمة.

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