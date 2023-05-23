تعاون بين أيسلندا والبرتغال في الحرارة الأرضية

وقعت وكالة الطاقة البرتغالية "أديني"، وأوركستوفنون، الهيئة الوطنية للطاقة في أيسلندا، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون بين البلدين في مجال الطاقة المتجددة، مع التركيز على الطاقة الحرارية الأرضية.

ترأس توقيع مذكرة التفاهم رئيس الوزراء البرتغالي أنطونيو كوستا في نطاق الزيارة الأولى لرئيس الحكومة البرتغالية إلى أيسلندا.

وصرح رئيسا حكومتي البلدين، أنطونيو كوستا وكاترين جاكوبسدوتير، بأن البرتغال وأيسلندا تشتركان في قيم مشتركة على المستوى الاستراتيجي، وفيما يتعلق بالتحديات المستقبلية مثل مكافحة تغير المناخ وحماية المحيطات.

وأضافا: "لدينا فرص لتطوير علاقاتنا من حيث مصادر الطاقة المتجددة. من جانبنا ، نتوقع أن نتعلم من تجربة آيسلندا في قطاع الطاقة الحرارية الأرضية، وتحديدًا فيما يتعلق باحتجاز الكربون للاستخدام الصناعي".