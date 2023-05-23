الثلاثاء 23 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلماني يحذر "التنمية المحلية" من عدم التزام سائقي الأجرة بتعريفة الركوب

الدكتور هشام حسين
الدكتور هشام حسين

تقدم الدكتور هشام حسين، أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، نائب الهرم وأكتوبر والواحات، بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجه للحكومة ممثلة في وزارة التنمية المحلية، بشأن التلاعب في أسعار تعريفة الركوب بمحافظة الجيزة بالمخالفة للمعلن بعد تحريك أسعار السولار مؤخرا.

وقال حسين، إنه بعد قرار لجنة تسعير المواد البترولية بزيادة سعر السولار، قامت محافظة الجيزة بتعديل تسعيرة الركوب على كافة خطوط السير على مستوى المحافظة، وألزمت جميع السائقين بإعلان التسعيرة بشكل واضح.

وتابع عضو مجلس النواب: “لكن مع غياب الرقابة تجاوز أغلب السائقين على معظم الخطوط قرار المحافظة، ويقومون بالتسعير بعيدا عن قرار المحافظة”.

وقال النائب، إن الأمر لا يتوقف عند هذا الحد، بل إن بعض السائقين لا يلتزم بخط السير، ويقوم بتقسيم الطريق لأكثر من مرحلة لتحصيل أجرة تصل لأضعاف المقررة للخط الواحد.

وتابع هشام حسين: “هذا التجاوز في التعريفة المقررة يمثل عبئا كبيرا على المواطنين، لا سيما العاملين في مناطق مختلفة، لا سيما في ظل الظروف الاقتصادية التي تؤثر على أغلب المواطنين”.

وطالب عضو البرلمان الأجهزة المحلية المعنية القيام بدورها في الرقابة على المواقف، ومتابعة الالتزام بتعريفة الركوب وخطوط السير. 

الدكتور حنفي جبالي الرقابة العامة للمرور اللواء خالد عبد العال المواد البترولية أمين سر لجنة الإقتراحات والشكاوي تحريك أسعار السولار تسعير المواد البترولية

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