الثلاثاء 23 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

رفض دعوى طالب لوقف رسوبه في مادة بجامعة المنصورة

مجلس الدولة
مجلس الدولة

قررت المحكمة الدستورية العليا، الثلاثاء، رفض الدعوى المقامة من محمد عبد الفتاح محمد علي غيث، طالب بجامعة المنصورة؛ لوقف تنفيذ قرار إعلان نتيجة دبلوم الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق - جامعة المنصورة، لعام 2007 - 2008، وإلغاء هذا القرار ونجاحه في مادة القانون المدني المقارن.

واختصمت الدعوى رئيس الجامعة، ونائب رئيس جامعة المنصورة عميد كلية الحقوق، وطالبت الدعوى بوقف تنفيذ قرار إعلان نتيجة دبلوم الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق - جامعة المنصورة، لعام 2007 - 2008، وإلغاء هذا القرار ونجاحه في مادة القانون المدني المقارن.

المحكمة الدستورية العليا طالب جامعة المنصورة مادة القانون المدني المقارن

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