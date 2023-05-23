القصة الكاملة لاتهام سيدة سعد الصغير بالتعدى عليها.. ويرد: مش مراتى

حالة من الجدل أحدثها مطرب المهرجانات سعد الصغير عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد اتهامه من قِبل سيدة تزعم أنها طليقته، وضربها ضربا مبرحا، وفق محضر حررته الثانية في قسم الشرطة.

ويرصد "الدستور" القصة الكاملة لاتهام سيدة سعد الصغير بالتعدى عليها، في سياق التقرير التالي.

البداية بتحرير محضر شرطة من قِبل سيدة تدعى رانيا صالح، تقول إنها طليقة مطرب المهرجانات سعد الصغير، تتهمه فيه بالتعدي عليها هو والراقصة برلنتي عامر بالسب والقذف، قبل التعدي عليها جسديا.

وأرجعت طليقة مطرب المهرجانات سعد الصغير سبب البلاغ لوجود خلافات سابقة بينهما، مطالبة الأجهزة الأمنية في بلاغها بأخذ التعهد اللازم على سعد الصغير وزوجته بعدم التعرض لها وحمايتها.

ورصدت كاميرات المراقبة تواجد مطرب المهرجانات سعد الصغير وزوجته الراقصة برلنتي، في مدخل العقار الخاص بطليقته رانيا صالح، وتجري الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، التحقيق في بلاغ يتهم سعد الصغير وزوجته بالتعدي على طليقته.

رد مطرب المهرجانات سعد الصغير

وأعرب مطرب المهرجانات سعد الصغير عن غضبه الشديد بسبب الضجة التي أثيرت حوله في الساعات الأخيرة، واتهامه بالتعدي هو وزوجته برلنتي عامر على رانيا صالح، ما دفعها لتحرير محضر ضدهما، مؤكدًا أنه لا توجد علاقة تربطه بها.

وتابع مطرب المهرجانات سعد الصغير، في تصريحات خاصة لـ"الدستور" قائلًا: "مفيش أي علاقة تربط بيني وبينها ومعرفهاش فعلًا، مش كل يومين حد يطلع يقول متجوز سعد الناس تصدق، وأنا مش بلطجي عشان أروح اتهجم على حد"، لافتًا إلى أنه لا توجد علاقة تربط بينه والسيدة، سواء زواجا أو ارتباطا.

وعن سبب تواجده هو وزوجته في منزل السيدة وفق ما رصدته كاميرات المراقبة، قال: "الكاميرات مش جايبة وأنا بضربها ولا بشتمها أنا وزوجتي زي ما هي بتقول، هي كانت راكبة معانا وبعد ما نزلت اكتشفت برلنتي إنها خدت حاجات فروحنا ناخدها منها بس مش أكتر، وأنا كلمت المحامي بتاعي يشوف الإجراءات إيه اللي المفروض يحصل عشان يمشي فيها، عشان مش كل يومين واحدة تطلع تقول مراتي".