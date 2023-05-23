رسميا.. بلاغ للنائب العام من حفيدة أم كلثوم ضد الملحن عمرو مصطفى

تقدمت السيدة جيهان الدسوقي حفيدة شقيقة كوكب الشرق ـم كلثوم، ببلاغ للنائب العام ضد الملحن عمرو مصطفى، بعد تقديمه مصنف غنائي بصوت أم كلثوم مستخدما وسيلة الذكاء الاصطناعي بدون إذن كتابي مسبق من صاحب الحق أو من ورثتها .

حمل البلاغ الذي تقدم به المستشار القانوني ياسر قنطوش محامي السيدة جيهان الدسوقي رقم 29444 لسنة 2023، وجاء فيه أن المشكو في حقه لم يحصل على إذن كتابي َمن ورثة كوكب الشرق لطرح هذا المصنف الغنائي، ولم يقف الامر به عند هذا الحد بل قام بعرضه للتداول مع علمه بتقليده، وهو الأمر الذي يضعه تحت المساءلة القانونية والجنائية.

وتابع المحامي في البلاغ، أن الفقه قد استقر على أن نص المشرع على تجريم الاعتداء على الحق الأدبي والمادي لأصحاب حقوق الأداء العلني، وهو من الشمول والعموم بحيث يسمح بأن يندرج تحته كافة أشكال الاعتداء المستحدثة على هذه الحقوق، والتي يمكن أن يكشف عنها الواقع العملي في ظل التطورات السريعة التي تطرأ على مجالات حقوق المؤلف والحقوق المجاورة ومنها أصحاب حقوق الأداء العلني.

والتمس المستشار القانوني ياسر قنطوش في دعواه بضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية، بما تسفر عنه التحقيقات الجنائية وتقديم المشكو في حقه للمحاكم الجنائية العاجلة.

ومن جانبه قال "قنطوش"، في تصريحات صحفية أن المادة 181 من قانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 تنص على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين ومصادر النسخ محل التحريم أو المتحصلة منها .

وكان الملحن عمرو مصطفى، قد أثار الجدل بعد أن قام بتلحين أغنية جديدة لأم كلثوم، ووضع صوتها وصورتها عليها عبر تقنية الذكاء الاصطناعي بعد عقود من رحيلها.

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