"تنمية قدرات أعضاء هيئة تدريس جامعة سوهاج" يختتم برنامجه التدريبي عن طرق البحث

اختتم مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة سوهاج برنامجه التدريبي عن "طرق البحث وكتابة المقترحات البحثية"، الذي استهدف 20 مدرسا مساعدا ومعيدا من كليات الجامعة المختلفة، بمقر المركز بالحرم الجامعي القديم.

وقال الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس الجامعة، إن الهدف من البرنامج التدريبي إكساب المشاركين المعارف والمهارات والاتجاهات المتعلقة بإجراء البحث العلمي وكتابة المقترحات البحثية، حيث اشتمل البرنامج علي تعريف المشاركين بالطرق المختلفة للبحث العلمي، وكيفية تحديد مشكلة البحث، وأيضاً صياغة أهدافه وكتابة المقترح البحثي وخطة العمل.

وأضاف الدكتور عنبر محمود مدير المركز، أن البرنامج التدريبي تضمن أيضاً التعريف بأهمية الأجزاء المختلفة للبحث والغرض منها وكيفية صياغتها وعرضها بالطريقة الملائمة على هيئة رسالة علمية أو بحث، مشيراً إلى أن التدريب استعرض العديد من الأنشطة والأساليب التدريبية المختلفة أهمها المناقشات وورش العمل والعروض وغيرها.

وأشار عنبر إلى أن التدريب تضمن اختبار قبلي وبعدي لمعارف المشاركين لقياس أثر التدريب، و إجراء استطلاع رأي المشاركين في عناصر التدريب المختلفة، شاملة كلاً من المدرب والمادة التدريبية ومناخ وإدارة التدريب لتقويم التدريب، مضيفاً انه قدم البرنامج التدريبي كلاً من الدكتور السيد عبد الكريم المدرس بكلية الطب، والدكتورة فاطمة أبو زكايب الأستاذ المساعد بكلية الطب البيطري بالجامعة.



اجتمع الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج، بفريق المراجعات الداخلية للإدارات المركزية، وذلك لبدء الاستعداد لزيارة المراجعة الخارجية للشركة المانحة للأيزو، والمقرر لها في شهر نوفمبر القادم، وذلك بحضور كلاً من المحاسب أشرف القاضي أمين عام الجامعة، والدكتور أحمد جلال وعبدالصبور إبراهيم أمناء الجامعة المساعدين، وسامية زايد مدير عام المدن الجامعية، والدكتور جمال سرور مدير إدارة التقييم وتطوير الأداء الجامعي، وعدد من أعضاء الفريق، وذلك بقاعة مجلس الجامعة بالحرم الجامعي القديم.

وفي بداية الاجتماع أشاد رئيس الجامعة بدور إدارة التطوير وتقييم الأداء لضمان الجودة وقيادات الجامعة الإدارية وجهود فريق المراجعين في رفع مستوي الهيكل الإداري وانجاح منظومة الأيزو، ومثمناً الانجاز الغير مسبوق والتي تعد الأولي علي مستوي الجامعات المصرية التي تطبق الأيزو 21001 لإدارة المؤسسات التعليمية علي الهيكل الإداري و7 كليات، مؤكداً ان هذا الانجاز يأتي نتيجة حرص الجامعة على تطبيق معايير ومتطلبات الجودة القياسية طبقًا للمواصفات الدولية.

وحث عبدالخالق الجميع علي التمسك بهذا النجاح والحفاظ علية وتطويره ليصل إلى جميع الكليات، مؤكداً على حرص ادارة الجامعة علي صقل وتطوير مهارات الجهاز الإداري نظراً لدوره الهام في إنجاح العملية التعليمية.

وأضاف المحاسب أشرف القاضي أن هذا الإنجاز الذي تحقق بالجامعة وهو الحصول علي شهادتين للايزو وهم الايزو 9001:2015 والايزو 21001:2018، انما يعكس نجاح تطبيق المنظومة الإدارية الحديثة بالجامعة، مضيفاً أن هذا العمل يعتبر وسام علي صدر الجميع، والذي لابد يتم تعميمه علي جميع الكليات بالجامعة.

وأستعرض الدكتور جمال سرور خلال الاجتماع ما تم انجازه خلال المراجعة الأخيرة، والتي تم فيها منح الإدارات المركزية، وعدد ٧ كليات لشهادة الأيزو، مشيراً إلى الدور الهام المراجعين الداخليين بالجامعة، و مراجعين الإدارات المركزية لمساعدة الكليات للحصول علي الأيزو