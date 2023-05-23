روشتة طبيب.. طرق الوقاية من وباء السفعة قبل تفشيه

أعلنت منظمة الصحة العالمية، أمس الاثنين، عن وباء جديد تفشى هذه الأيام، وحس على إجراء الإصلاحات اللازمة للاستعداد لوباء محتمل، يتمثل في السعفة التي تقاوم المضادات الفطريات الشائعة لأول مرة في نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية.

وبعد أن تم تشخيص حالتي إصابة بالسعفة في أمريكا تواصلت "الدستور" مع دكتور مجدي بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، للتعرف على معلومات حول الوباء.

مناطق تصاب بالسعفة:

أوضح مجدي بدران أن السعفة تنتقل للجلد والأسطح والملابس والمناشف والفراش، وتصيب عدة مناطق بالجسد تبدأ بالرأس، تحدث بالأكثر للأطفال على شكل بقعة صلعاء دائرية حمراء متقشرة مثيرة للحكة فى فروة الرأس، كما تزداد في الحجم، ثم يتبعها ظهور بقع متعددة، ثم يسقط الشعر بالمنطقة المصابة، وتظهر نقاط سوداء في منطقة الصلع.

سعفة اللحية:

تظهر كبقع حمراء على جلد اللحية والرقبة مع احمرار وتورم وفقدان الشعر، ثم تضخم الغدد الليمفاوية القريبة.

سعفة الفخذ:

تظهر على شكل طفح جلدي أحمر متقشر ومثير للحكة على الفخذين من الداخل.

سعفة القدم:

تظهر كجلد أحمر، منتفخ، متقشر، وتأتي معها حكة شديدة ورائحة كريهة بين أصابع القدم، وتعد أظافر القدم أكثر عرضة للإصابة بالعدوى من أظافر الأصابع، ثم تغير لون وسماكة الأظافر، هشاشة الأظافر، وسقوط الأظافر.

طرق تساعد في انتشار السفعة:

تنتشر السفعة من شخص لآخر عن طريق لمس الطفح الجلدي لشخص أو حيوان مصاب، وتنتشر أيضًا في البيئات الرطبة، مثل أرضيات غرف تبديل الملابس أو حمامات السباحة.

طرق الوقاية من السفعة:

-الحفاظ على نظافة القدمين، وعدم السير حافي القدمين في غرف تبديل الملابس أو الحمامات العامة.

-ارتداء أحذية تسمح للهواء بالدوران بحرية حول القدم.

-قص الأظافر والحفاظ عليها نظيفة، وتغيير الجوارب والملابس الداخلية على الأقل مرة يوميًا.

-عدم مشاركة الأدوات الشخصية كالملابس أو المناشف أو الأمشاط أو المقصات مع المصابين بالسعفة.

-تفادي التعرق المفرط.

-تجنب لمس الحيوانات المصابة.

-الحفاظ على الجلد نظيفًا، غسله بالصابون والماء الدافئ مرتين يوميًا، مع شطف الجلد وتجفيفه جيدًا.

-استخدام الماء الساخن والمنظفات عند غسل الفراش،والكلور لقتل الفطريات.