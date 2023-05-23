الثلاثاء 23 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

كولر يطالب اللاعبين بعدم الانشغال بالعروض الاحترافية

مران الأهلي
مران الأهلي

عقد السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي جلسة خاصة مع اللاعبين بعد تحديد طرف النهائي الإفريقي والصدام مع الوداد المغربي وقبل مواجهة إنبي اليوم في الدوري.

وطلب المدير الفني من اللاعبين إغلاق ملف الفوز علي الترجي التونسي والاستعداد للمباريات الثلاث في الدوري أمام إنبي وطلائع الجيش وسيراميكا.

وكشف مصدر مسئول أن كولر طالب لاعبي الفريق غلق أي حديث عن العروض ومفاوضات التجديد والرحيل أو أى شيء حتى نهاية بطولة دوري أبطال إفريقيا ووقتها لن يقف أمام طموحات أي لاعب، مشيرا إلى أن الثلاث مباريات لا تقل في الأهمية عن مباراة نهائي إفريقيا وأن الفوز بالثلاث مباريات يبتعد بالفريق عن أقرب منافسيه ويقترب من الفوز ببطولة الدوري.

وشدد كولر خلال جلسته مع اللاعبين على أنه سوف يجرب خطة اللعب التي ينوي الاعتماد عليها في نهائي بطولة إفريقيا خلال الثلاث مباريات والفرصة متاحة أمام الجميع لإثبات جدارتهم للدخول في التشكيل الأساسي والملعب هو الفيصل الوحيد في هذا الأمر.

وأضاف المصدر أن المدير الفني شدد خلال الجلسة على أن هناك ثلاث مباريات سوف يخوضها الفريق بداية من اليوم وأيام و26 و29 مايو الحالي بالدوري وحال الفوز بها سيقطع الأهلي أكثر من 70% من استعادة لقب الدوري الغائب وأنه لن يقبل بالخروج عن التركيز حتى خوض مواجهة نهائي دوري أبطال إفريقيا وبعدها سيمنح الحرية للبعض في اختيار طريقه سواء بالبقاء أو الرحيل.

كولر الاهلى الوداد البيضاوي المغربي انبى الدوري

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