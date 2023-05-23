طالب يمزق وجه زميله عقب خروجه من الامتحان في القليوبية

مزق طالب بالصف الثالث الثانوي الصناعي بشبرا الخيمة وجه زميله بالصف الثاني الثانوى بـ"كتر "ما تسبب له في عاهة مستديمة بوجهه لتدخل المجنى علية بفض مشاجرة بين المتهم وآخر عقب خروجه من الامتحان وفر المتهم هارباً، وتم نقل المصاب للمستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.

تلقى مدير أمن القليوبية إخطارا من شرطة النجدة يفيد ورود بلاغ من" أ ر ك" طالب بالصف الثانى الصناعي بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة بإصابته بجرح قطعى فى الوجه على يد طالب بالصف الثالث الثانوى الصناعي.

توصلت التحريات أن الطالب المجنى عليه عقب خروجه من الامتحان شاهد وجود مشاجرة بين المتهم وطالب آخر فقام بمحاولة فض المشاجرة والتشابك بينهما فقام المتهم بضربه بكتر وفر هارباً وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.