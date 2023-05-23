الثلاثاء 23 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

لجنة الكرة تحذر أوسوريو من اللعب بطريقة 1/3/3/3 بعد التعادل أمام الداخلية

كارلوس أوسوريو مدرب
كارلوس أوسوريو مدرب الزمالك

حذرت لجنة الكرة بالقلعة البيضاء، الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، من اللعب بطريقة 1/3/3/3 بسبب عدم تأقلم لاعبو الزمالك علي طريقة اللعب الجديدة، وظهورهم بشكل وأداء سئ، وشعرهم بالتواهان في مراكزهم.
واشتكت بعض اللاعبين لأحمد حسام ميدو، عضو اللجنة الفنية بالقلعة البيضاء من كارلوس أوسوريو، بسبب التغيير المستمر في مراكز اللاعبين الأساسية.

ورفض لاعبو الزمالك طريقة لعب أوسوريو في المباريات الماضية أمام  الإسماعيلي التي خسرها الزمالك،  والداخلية التي أنتهت بالتعادل ،حيث لعب أوسوريو بطريقة جديدة مختلفة لم يعتدها لاعبو الزمالك، وهي طريقة 3/3/3/1 وهي طريقة جديدة ومختلفة على لاعبي الزمالك، وهو ما أوجد ثغرات في خط دفاع الفريق ومساحات على جانبي الملعب استغلها لاعبو الفريق المنافس، مما أظهر الفريق في حالة سيئة وفشل اللاعبون في تطبيق خطة أورسوريو.
وتعادل الزمالك والداخلية بهدف لكل منهما، فى المباراة التى أقيمت بينهما أمس الاثنين ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز على ستاد السويس الجديد.
تقدم الزمالك برأسية سيف الجزيرى فى الدقيقة 21 من عمر الشوط الأول، قبل ان يتعادل سمير فكرى للداخلية من ركلة جزاء فى الدقيقة 75.

بهذه النتيجة رفع الزمالك رصيده إلى 47 نقطة ، بينما قفز الداخلية إلى 17 نقطة.

الزمالك والداخلية الكولومبي خوان كارلوس تعادل الزمالك والداخلية لاعبي الزمالك اللجنة الفنية بالزمالك

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