الثلاثاء 23 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"الرعاية الصحية" تطلق حملة ترويجية لخدماتها الطبية والعلاجية فى الموانئ ببورسعيد

السياحة العلاجية
السياحة العلاجية

أطلقت الهيئة العامة للرعاية الصحية حملة للترويج لمشروعها للسياحة العلاجية "نرعاك في مصر"، في الموانئ للقادمين على المراكب السياحية ببورسعيد، وذلك استكمالًا لنجاحاتها المتزايدة يومًا بعد يوم في تطبيق أضخم برامج السياحة العلاجية بمستشفياتها في محافظات التأمين الصحي الشامل "بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء".

وأشارت هيئة الرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، إلى بدء الحملة الترويجية لمشروع "نرعاك في مصر" على السفينة السياحية Vaiking Mars، والقادمة من ميناء شرم الشيخ، ضمن سلسلة الرحلات البحرية السياحية المقرر قدومها إلى ميناء بورسعيد السياحي، التابع للمنطقة الاقتصادية.

وأوضح الدكتور أحمد السبكي، أن الحملة استهدفت القادمين على السفينة والتي تحمل على متنها 917 راكبا و455 طاقم السفينة من جنسيات مختلفة، مشيرًا إلى الترويج للخدمات الطبية والعلاجية والإمكانات المتوفرة داخل مستشفيات الهيئة العامة للرعاية الصحية ببورسعيد، ومضيفًا أن مستشفيات الهيئة تقدم خدمات وجراحات طبية وعلاجية متطورة، كما أنها مجهزة بالعديد من الأجنحة الفندقية بأحدث التجهيزات العالمية.

وأضاف السبكي، أنه تم استخدام تقنية الواقع الافتراضي لعمل جولات افتراضية للسائحين للتعرف على إمكانات مستشفيات الهيئة العامة للرعاية الصحية، وتجهيزاتها الطبية الهائلة، وخدماتها للسياحة العلاجية، ومدى مطابقاتها لاحتياجاتهم وتطلعاتهم قبل التعامل معها، مؤكدًا قدرات الهيئة على تطبيق أضخم برامج السياحة العلاجية، وتحقيق مواقع متقدمة في مؤشرات التنافسية العالمية.

وتابع السبكي: إن العلامة التجارية "نرعاك في مصر" أثبتت قدرتها على تقديم الرعاية الطبية المميزة للوافدين الأجانب بمعايير قياسية، مؤكدًا أن الهيئة تمضي قُدمًا في تنشيط ملف السياحة العلاجية وفق توجهات القيادة السياسية، باعتبار مصر أحد المراكز العلاجية الكبرى بعد تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل التي ترتكز على معايير الجودة العالمية، والتي أعادت وضع مصر على خريطة الصحة عالميًا بفضل دعم فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية للرعاية الصحية بما يضمن حياة كريمة لكل المصريين والوافدين.

وأكد الدكتور مصطفى شعبان، رئيس إقليم محافظات القناة والمشرف العام على فرع هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد، أهمية ترويج مصر كمقصد للسياحة العلاجية في مختلف دول العالم، مضيفًا أن المُضي قدمًا نحو وضع مصر على خريطة السياحة العلاجية عالميًا يأتي في ضوء تنفيذ توجيهات الدكتور أحمد السبكي رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية بعمل أضخم منظومة علاج فندقي بمستشفيات الهيئة للمصريين والأجانب، والاستفادة المُثلى من إمكانات منشآت هيئة الرعاية الصحية لتحقيق ذلك. وتابع: بمستشفيات الهيئة أحدث تجهيزات طبية، وأفضل كوادر طبية، واستعدادات مميزة لتنفيذ برامج السياحة العلاجية.

c22055ce-aa6c-4299-8444-7131c5f50def
c22055ce-aa6c-4299-8444-7131c5f50def
هيئة الرعاية الصحية للسياحة العلاجية نرعاك في مصر الرعاية الصحية حملة ترويجية المراكب السياحية الواقع الافتراضي

الأكثر قراءة

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 23 مايو 2023 فى مصر دون مصنعية

توزيع درجات الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2023 وحساب النسبة المئوية

أرملة تقيم دعوى ضد حماها: "خيرني بين الزواج من نجله الثانى أو ترك المنزل"

تأجيل محاكمة مرتضى منصور فى التعدى على موظفين لـ18 يونيو

القبض على نصاب "الصوب الزراعية" فى القاهرة الجديدة

محافظ أسوان: قوافل غذائية وعلاجية للوافدين من السودان ودعم المطبخ الدائم بموقف كركر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نرمين مقبل

الموسيقى العربية.. لا مهرجان بدون "نجوم الأوبرا"

منى رجب

فشل ومقاطعة لـ«كليوباترا المزيفة»

حسين دعسة

منظمة التعاون الإسلامي/جدة.. نحو اجتماع استثنائي لإنقاذ القدس

ماجد حبته

مصر وعمان.. شراكة طموحة

وائل لطفي

المصرى الغنى والمصرى الفقير

عبدالوهاب داود

طلعت الشايب.. جمال الترجمة والمترجم

ماجد حبته

مسقط- القاهرة.. زيارة سلطانية تاريخية

جمال-أسعد

الحوار والهوية المصرية

صور

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

لمنع انتخابات مبكرة.. كيف يتحرك نتنياهو لتمرير الميزانية الجديدة؟

الإمارات تدين بشدة اقتحام وزير إسرائيلى المسجد الأقصى

غضب فلسطينى من اقتحام بن غفير للأقصى.. واجتماع حكومة الاحتلال فى القدس