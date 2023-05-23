الثلاثاء 23 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

هانى أباظة: نحتاج لربط حقيقى للبحث العلمى بالصناعة

الدكتور هاني أباظة
الدكتور هاني أباظة

أكد د.هانى أباظة، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، التقدير الكامل للرئيس عبدالفتاح السيسى على دعوته للحوار الوطنى، وأهمية أن تعمل الحكومة والقوى السياسية على استغلال هذه الدعوة من أجل التوافق على سياسة صناعية جديدة من شأنها التغلب على إشكاليات الوضع الراهن الذى لا يشهد أى مساهمة حقيقية من الصناعة بالاقتصاد الوطنى.

جاء ذلك فى كلمته بجلسة الصناعة بالحوار الوطنى، مؤكدًا أنه: رغم الإرادة السياسية الداعمة لكل جهود الصناعة إلا أن الحكومة لم تقدم شيئًا من شأنه النهوض بأوضاع القطاع، ولا نزال أمام إشكاليات للقطاع يدركها الجميع على أرض الواقع، حيث إن المواطن لم يلمس أى خطوة متقدمة للقطاع حتى الآن، وبالتالى هذه الأوضاع تحتاج للمراجعة فى ضوء مناقشات الحوار الوطنى.

ولفت عضو مجلس النواب إلى أن معوقات الإنتاج الصناعى تحتاج لمواجهة حقيقية، وألا نكون أمام توصيات على الورق دون آليات للتنفيذ مثلما يتم فى كثير من المناقشات فى مؤتمرات سابقة، مشيرًا إلى أن التوصيات لا بد أن تشمل التوافق على أسلوب علمى جديد وأيضًا التوافق على آليات مواجهة ارتفاع الطاقة للصناعة فى مصر، وأيضًا معالجة سوء إدارة العملة التى تجعل المستثمر يهرب من التعامل مع أهمية التوافق على آليات تعميق وجود البحث العلمى والربط بين العلم والصناعة والسعى نحو تعميق تحقيق للصناعة المحلية.

ويواصل الحوار الوطني مناقشاته، اليوم الثلاثاء، حيث تعقد لجنتا الصناعة والاستثمار  الخاص "المحلي والأجنبي"، إحدى لجان المحور الاقتصادي، 4 جلسات لمناقشة مجموعة من الموضوعات من الحادية عشر صباحًا وحتى السادسة مساء.

ومن المقرر أن تناقش لجنة الصناعة أسباب تراجع مساهمة الصناعة في الاقتصاد المصري، وأهداف وخريطة الصناعة في المديين القصير والمتوسط: "الصناعات القائمة والمتعثرة والصناعات الجديدة"، ودور الدولة في التنمية الصناعية، وسياسات تحفيز الصناعة في مصر: السياسات النقدية والمالية.

وتناقش لجنة الاستثمار الخاص "المحلي والأجنبي"، الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بين الواقع والفرص والتحديات، ومناخ الاستثمار المحلي والأجنبي: الوضع الراهن طبقًا للمؤشرات الدولية والوضع المُستهدف الوصول إليه في المدى القريب والبعيد، ومناقشة محفزات الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي وخطة للترويج له محليًا وعالميًا.

هاني أباظة حزب الوفد الاقتصاد الوطني الإرادة السياسية جلسة الصناعة الحوار الوطنى

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