الثلاثاء 23 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وفد من "ثقافة الإسكندرية" يزور محطة التنقية الشرقية بالإسكندرية (صور)

جانب من الحدث
جانب من الحدث

زار وفد من فرع ثقافة الإسكندرية، اليوم، محطة معالجة التنقية الشرقية، التابعة لشركة الصرف الصحي بالإسكندرية للاطلاع على أساليب وطرق معالجة مياه الصرف الصحي وطرق التحليل المختلفة بهدف الاطلاع على مجهودات الشركة تجاه المحافظة علي البيئة.

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وأكد اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية أن جهود الشركة في أعمال معالجة مياه الصرف الصحي والتأكد من سلامة خطط التشغيل ومأمونية نواتج المعالجة ووصولها للمعايير اللازمة للحفاظ علي البيئة آمنة وغير ملوثة لضمان تقديم خدمة متميزة والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين ودعمًا لاستراتيجيات إعادة الاستخدام الآمن لمياه الصرف الصحي.

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وأشار إلى مراحل المعالجة ذات الكفاءة العالية بمحطة التنقية الشرقية، والتي تعد من أكبر وأهم محطات المعالجة بالإسكندرية وتم تدشينها على مساحة 100 فدان تستقبل وتعالج نحو 40% من مستخرج مياة الصرف الصحى فى محافظة الاسكندرية بالكامل، حيث تخدم قطاع شرق ووسط الإسكندرية.

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وأوضح أن محطة التنقية الشرقية شهدت عمليات تطويرية متتالية على مدار السنوات الماضية، أدت إلى زيادة طاقتها الاستيعابية لـ٨٠٠ ألف متر مكعب فى اليوم، وتصل طاقتها فى حالات الطوارئ إلى 1.2 مليون متر مكعب فى اليوم.

وأكد أن الأمر لم يقتصر على معالجة مياه الصرف الصحى وإعادة استخدامها فقط، بل قام جهاز المشروعات للصرف الصحى بإنشاء أول محطة لتوليد الكهرباء من المخلفات الصلبة للصرف الصحى، لتكون بذلك محطة رائدة فى هذا المجال بالإسكندرية.

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