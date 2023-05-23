الثلاثاء 23 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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عضو بـ"مستقبل وطن": الوصاية على المال إشكالية موجودة فى المجتمع المصرى

مستقبل وطن
مستقبل وطن

قال الدكتور علي بدر، عضو حزب «مستقبل وطن»، إنه كان من المتحدثين في جلسة «الوصاية على المال» بالحوار الوطني، مشددًا على أن هذا الأمر يمثل إشكالية موجودة في المجتمع المصري فيما يتعلق بأموال القاصر.

وأضاف بدر، خلال تصريحاته عبر قناة مصر الأولى، اليوم الثلاثاء، أن معظم الجلسة دارت حول انتقال الوصاية على المال من الأب إلى جد الأب في حالة وفاة الأب، منوهًا بأن هذا الأمر فيه معاناة كبيرة جدا من جانب الأم على مستوى إدارة أموال القاصر.

ولفت عضو حزب «مستقبل وطن» إلى أنه كان هناك مطالبات كبيرة جدا بأن يتم في المشروع الجديد انتقال الوصاية بعد وفاة الأب إلى الأم مباشرة، وكان هناك مطالبات حول إنشاء صندوق استثمار أموال القاصر، حيث يتم إيداع أموال القاصر في النيابة الحسبية، ويتم صرفها للقاصر عند بلوغ سن الرشد وهو 21 سنة، وبالتالي لا تكون قيمة المبالغ المالية متناسبة مع التطور الحادث عبر مرور الزمن.

مطالبات بإنشاء صندوق يتم الإشراف عليه من قبل الجهات المعنية

وأكد عضو حزب «مستقبل وطن» أن هناك مطالبات بإنشاء صندوق يتم الإشراف عليه من قبل الجهات المعنية لاستثمار أموال القاصر، فضلًا عن مطالبات بتيسير الإجراءات للتقدم في طلب بعض المبالغ المالية إذا تعرضت الأسرة لأي مشكلات مثل الحوادث والعمليات الجراحية.

الوصاية على المال حزب مستقبل وطن يمثل إشكالية المجتمع المصري مستقبل وطن حزب

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