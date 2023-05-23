تعيين نائب لرئيس الوزراء للمجموعة الاقتصادية.. 6 مقترحات لـ"صناعة النواب" بالحوار الوطنى

طالب المهندس معتز محمود، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، بضرورة عمل قانون موحد للصناعة، لافتا إلى أن القانون الحالي موجود من القرن الماضي وأصبح لا يصلح للوقت الحالي ويشكل عوارا دستوريا.

وشدد رئيس صناعة النواب، خلال كلمته بالجلسة النقاشية الأولى للجنة الصناعة بالحوار الوطني، على ضرورة إعادة هيكلة وزارة الصناعة، مشيرا إلى تنوع الجهات داخلها ما أصبح يستلزم توحيد الجهات في شباك واحد.

وطالب محمود بعمل خريطة صناعية، موضحا: “لا يليق بدولة بحجم مصر أن تسير بدون دراسة وخطة عمل واضحة، بالإضافة إلى تفعيل وثيقة ملكية الدولة”.

وأكد أهمية التركيز على الحلول العاجلة لتقليل الفاتورة الاستيرادية، ومحاولة إيجاد دراسة لتصنيع المواد الخام لتصنيعها والاستفادة منها، لافتا إلى أن السيستم المتعلق بالتعامل مع المواد الخام خطأ، خاصة أن أسعار مواد الخام في مصر أعلى من أسعار الاستيراد، فكيف نصدر المادة الخام ونستوردها بأسعار مرتفعة مرة أخرى.

وطالب وزارة الطاقة بدراسة القيمة المضافة للطاقة على قطاع الصناعة، متسائلا: “هل الأفضل تصدير الغاز ولا إضافته فى مادة خام وتصديره بأسعار مرتفعة تسهم فى تقليل الفاتورة الاستيرادية”.

وشدد فى ختام كلمته على أهمية تعيين نائب لرئيس الوزراء للمجموعة الاقتصادية، موضحا أن الصناعة لها 7 وزراء كل منهم يعمل في اتجاه بمفرده، مؤكدا في ختام كلمته ضرورة التعاون بين الحكومة ومجلس النواب لخروج قانون موحد للصناعة.