الحوار الوطني.. "الحرية المصري" يطالب بحوافز وتسهيلات للمصريين في الخارج

قال محمد البرقي، ممثل عن حزب الحرية المصري، إن الحوار الوطني فرصة حقيقة لإرساء دعائم الجمهورية الجديدة.

وأكد في كلمته بجلسة لجنة الاستثمار بالحوار الوطنى: “مصر لديها فرص استثمارية في كافة المجالات".

ولفت إلى أن التشريع والقوانين الخاصة بالاستثمار مهمة للغاية في جذب الاستثمار، وقادرة على المساهمة في دعم المنظومة وتوفر استقرار في السوق.

وأكد أن العاملين بالخارج يمثلون أكبر مورد لمصر من النقد الأجنبي، ونتمنى أن يحصلوا على حوافز وتسهيلات.

ويواصل الحوار الوطني مناقشاته اليوم الثلاثاء، حيث تعقد لجنتي الصناعة والاستثمار الخاص "المحلي والأجنبي"، إحدى لجان المحور الاقتصادي 4 جلسات لمناقشة مجموعة من الموضوعات من الحادية عشر صباحا وحتى السادسة مساء.

ومن المقرر أن تناقش لجنة الصناعة أسباب تراجع مساهمة الصناعة في الاقتصاد المصري، وأهداف وخريطة الصناعة في المديين القصير والمتوسط: "الصناعات القائمة والمتعثرة والصناعات الجديدة"، ودور الدولة في التنمية الصناعية، وسياسات تحفيز الصناعة في مصر: السياسات النقدية والمالية.

وتناقش لجنة الاستثمار الخاص "المحلي والأجنبي"، الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بين الواقع والفرص والتحديات، ومناخ الاستثمار المحلي والأجنبي الوضع الراهن طبقاً للمؤشرات الدولية والوضع المُستهدف الوصول إليه في المدى القريب والبعيد، ومناقشة محفزات الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي وخطة للترويج له محليًا وعالميًا.