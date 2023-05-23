الدكتور جمال شعبان يقدم ٧ نصائح لعلاج الضغط المرتفع

الضغط هو القاتل الصامت، ومصر بها حوالي ٣٠ مليونا يعانون من ضغط الدم المرتفع، وحوالي ٣٠٠ شخصا يموتون يوميا بسبب المرض، فيتم تعريف ضغط الدم بأنه القوة التي يمارسها دم الشخص على جدران الأوعية الدموية، يعتمد هذا الضغط على مقاومة الأوعية الدموية ومدى صعوبة أداء القلب، يمكن أن تؤدي بعض الحالات والأدوية والعوامل الصحية إلى زيادة هذا الضغط.

ووفقًا لموقع health الطبي، يلاحظ الشخص المصاب بارتفاع ضغط الدم أعراض، يمكن أن يؤدي لارتفاع ضغط الدم دون اكتشافه، لذا من الضروري فحص ضغط الدم بانتظام، في حالات نادرة وشديدة يمكن أن يؤدي إلى:

التعرق

قلق

مشاكل النوم

إحمرار الوجه



ويقدم الدكتور جمال شعبان استشاري أمراض القلب عبر صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي “الفيس بوك” 7 طرق لعلاجه دون الحاجة إلى الكركديه:

1- ممارسة الرياضة

نصف ساعة يوميا ٥ أيّام في الأسبوع، بمعدل ساعتين ونصف أسبوعيًا.

٢-النظام الغذائي

نحب العيش والملح وكلاهما يرفع الضغط لأن العيش غني بالملح احتياجاتنا من الملح لا تزيد عن ملعقة صغيرة يوميا ٢ونص جم معظمها موجود في الخضراوات فلا داعي لوضع الملاحة علي طاولة السفرة

الأكلات الجاهزة الديليڤري والمعلبات غنية جدا بالملح يجب تجنبها.

٣-تقليل الوزن

تقليل الوزن بنسبة ٥٪؜ يساعدك علي ضبط ضغط الدم المرتفع، أما إذا نجحت في خفض الضغط ١٠٪؜ ستنجح في ضبط الذبذبة الأذينية AF،اتبع النظام الغذائي الذي تستطيع الانتظام عليه طويلًا أفضل الأعمال أدومها وإن قل لا تغتر بالانخفاض السريع في الوزن.

٤-الإقلاع عن التدخين

سيجارة تساوي ١٠ سجائر لأن ٨٠٪؜ من التأثير المدمر يكمن في أول سيجارة.

٥-تجنب الكحوليات

٦-تجنب كثرة تناول المسكنات مثل البروفين والڤولتارين

٧-السلام النفسي والرضا.