الثلاثاء 23 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

وزير المالية للسفير الكورى بالقاهرة: كل التقدير لجهودكم المثمرة فى تعزيز العلاقات

اللقاء
اللقاء

أعرب الدكتور محمد معيط، وزير المالية، عن تقديره للجهود المثمرة التي بذلها سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة هونج جين ووك، التى تعكس تفانيه في أداء مهامه خلال فترة عمله بمصر، على النحو الذي أسهم في تعزيز العلاقات بين البلدين، وترسيخ أواصر التقارب، بما يساعد في تحقيق الاستغلال الأمثل للفرص التنموية والاستثمارية، لافتًا إلى أن فترة عمل السفير الكوري بالقاهرة شهدت زيادة حجم التبادل التجارى ونمو الاستثمارات الكورية.

وقال الوزير، خلال استقباله هونج جين ووك، سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة، بمناسبة قرب انتهاء فترة عمله في مصر، إن زيارة الرئيس الكوري لمصر كانت تتويجًا للجهود الداعمة لتعميق العلاقات الثنائية في شتى المجالات على نحو أعطى للتعاون المشترك انطلاقة قوية للشراكة الشاملة، موضحًا: أننا حريصون على استكمال مسيرة التعاون مع السفير الكوري الجديد لتحقيق مصالح الشعبين واستفادة مصر من التجربة التنموية الفريدة لكوريا الجنوبية.

وأضاف الوزير: إننا نتطلع إلى المضي في تعظيم حجم الاستثمارات الكورية بمصر خلال الفترة المقبلة، في ظل ما تشهده الدولة من بنية تحتية قوية ومتطورة وحراك تنموي شامل مدعومًا بإجراءات ضريبية وجمركية محفزة لمناخ الأعمال، فضلًا على تقديم كل أوجه الدعم للوقوف على التحديات وتذليلها لمجتمع الأعمال، مشيرًا إلى مجالات التعاون المشتركة بين البلدين التي تتمثل في توطين صناعة السيارات الكهربائية، وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والرقمنة والسياحة ومشروعات البنية الأساسية والطاقة والتعدين.

وأعرب سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة، هونج جين ووك، عن بالغ سعادته واعتزازه بفترة عمله في مصر؛ باعتبارها من الدول ذات الحضارة العريقة، التي تلعب دورًا استراتيجيًا في الحفاظ على الاستقرار الأمني والاقتصادي بالمنطقة؛ نظرًا لموقعها الجغرافي المتميز، مثمنًا دور وزارة المالية المصرية فى تعميق أطر التعاون بين البلدين، والعمل الدائم على حل المشكلات التي تواجه الشركات الكورية، مؤكدًا حرصه على زيارة مصر بشكل مستمر خلال الفترات المقبلة، وأعرب عن تطلع بلاده إلى مزيد من العلاقات التجارية والاستثمارية مع مصر من خلال ضخ استثمارات كورية جديدة بمختلف المجالات.

حضر اللقاء كل من الدكتورة منى ناصر، مساعد الوزير للمتابعة ومشروعات تطوير الجمارك، والشحات غتورى، رئيس مصلحة الجمارك، ومختار توفيق، رئيس مصلحة الضرائب، ومحمد عادل، رئيس الهيئة العامة للخدمات الحكومية، والسفير الدكتور حسام حسين، مستشار الوزير للعلاقات الخارجية.

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