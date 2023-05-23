الثلاثاء 23 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الحكومة البرازيلية تهدد نظيرتها الإسبانية بسبب فينسيوس جونيور

فينسيوس جونيور
فينسيوس جونيور

هددت الحكومة البرازيلية نظيرتها في إسبانيا باتخاذ إجراء خارج الحدود بسبب الهجوم العنصري ضد فينسيوس جونيور، لاعب فريق ريال مدريد.

البرازيلي فينسيوس جونيور تعرض لهجوم عنصري من جماهير فريق فالنسيا أثناء مباراة الفريقين بالجولة الـ35 للدوري الإسباني.

ودخل اللاعب في نوبة غضب وصلت إلى حد المشادة مع لاعبي فريق فالنسيا وتلقى على إثرها البطاقة الحمراء وطرد من الملعب.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة ماركا الإسبانية، فإن فلافيو دينو، وزير العدل البرازيلي أعلن أن الحكومة تدرس تطبيق مبدأ خارج الحدود الإقليمية بسبب الهجوم العنصري الذي تعرض له فينسيوس، وهو المبدأ الذي يتيح تطبيق القانون البرازيلي خارج الحدود في حالة التعدي على مواطن برازيلي.

ونشر دينو تدوينة عبر حسابه على منصة التواصل الاجتماعي والتدوينات القصيرة "تويتر"يشرح خلاله مبدأ تجاوز الحدود الإقليمية قائلًا: "مبدأ تجاوز الحدود الإٌليمية هو في قانون العقوبات مستمد من طلب وزير العدل، العلاج الأقصى في حالة ارتكاب جريمة ضد برازيليين ويمكن أن يكون مفيدًا في حالة عدم اتخاذ أي إجراءات من السلطات المختصة في البداية، يمكن أن تعمل ردًا على الاعتداء ضد مواطن".


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الحكومة البرازيلية فينسيوس جونيور العنصرية ضد فينسيوس ريال مدريد اسبانيا

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