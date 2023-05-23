معيط: معدلات نمو إفريقيا كانت الأعلى فى العالم قبل الأزمات الحالية

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن القارة الإفريقية قبل الأزمات العالمية الحالية كانت لديها معدلات نمو من أعلى المعدلات في العالم، حيث بدأت في عمليات تنمية ضخمة جدًا ولم يكن لديها ما يتعلق بخطر "الغذاء والطاقة والتمويل" وما إلى ذلك، ولكن مع أزمة كورونا وما بعدها، وقعت معظم دول القارة تحت ضغط تأمين "الغذاء والطاقة والتمويل" أكثر من التركيز على التنمية والمشروعات الضخمة، خاصة أن إفريقيا تحتاج لتمويل ضخم جدًا في البنية التحتية.

وأضاف معيط، أنه مع الأزمات الضخمة أصبح أمر التنمية صعبًا للغاية، ما يؤثر على معيشة المواطنين، بالإضافة إلى تأثير ذلك في خلق فرص العمل وتحسينه، مؤكدًا أن بنك التنمية الإفريقي لاعب أساسي ومهم جدًا في تمويل التنمية بالقارة الإفريقية، وهناك اهتمام كبير للغاية من رؤساء الدول الإفريقية بما يقوم به البنك بهذا المجال.

جاء ذلك على هامش انعقاد الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية، التي تستضيفها مصر بمدينة شرم الشيخ.