جهاز 15 مايو: بيع محال تجارية بأنشطة متنوعة ومخبز بالمزاد العلني

قال المهندس مصطفى سعيد، رئيس جهاز تنمية مدينة 15 مايو، إنه تم عقد جلسة مزاد علني بقاعة الاجتماعات بمقر الجهاز لـ14 محلاً تجارياً بأنشطة متنوعة ومخبز بمساحات تتراوح بين ( 20م2 : 77م2) بمختلف الأسواق التجارية بالمدينة، وذلك بحضور مفوض من مجلس الدولة، وممثل الشئون العقارية بالهيئة، ومندوبة وزارة المالية وأعضاء اللجنة المشكلة لهذا الغرض من جميع الإدارات المعنية بالجهاز من الإدارة المالية والعقارية والتنمية والأمن وشرطة التعمير.

وأشار المهندس مصطفى سعيد، إلى أن جلسة المزاد أسفرت عن بيع عدد من المحال، بالإضافة إلى المخبز بمناطق مختلفة بالإسكان الاجتماعي بالمدينة.

وفي ذات السياق، أضاف المهندس محمد مصطفى، رئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر، أنه تم طرح أعمال نظافة لأكثر من 15 منطقة بالمدينة، وذلك في 3 مناقصات عامة بين الشركات المتخصصة في هذا المجال.

على صعيد أخر تفقد المهندس أيمن رشاد، رئيس جهاز تنمية مدينة قنا الجديدة والمشرف على مدينة غرب قنا، والمهندس عبدالرحيم الزقيم، نائب رئيس الجهاز، ومسئولو الجهاز، مشروع مستشفى سعة 175 سريرا بمنطقة النوادي بالامتداد الشمالي للحي السكني الأول بمدينة قنا الجديدة.



وأوضح رئيس جهاز مدينة قنا الجديدة، أن المبنى الرئيسي للمستشفى يتكون من ٨ طوابق (بدروم وأرضي و ٦ أدوار متكررة)، والمستشفى سيستوعب ١٧٥ سريراً وتبلغ مساحة المبنى ٣٠١٠٠ متر مربع، ونسبة إنجاز المشروع ٨٠٪ ، مؤكداً زيادة معدلات التنفيذ.



كما تفقد المهندس أيمن رشاد، مركز شباب بمساحة ١٥ فدانا بمركز خدمات المدينة بالحي السكني الأول، ويتكون من مبنى خدمات ومبنى متعدد الأغراض وحمام سباحة أوليمبي وحمام سباحة غطس وحمام سباحة أطفال ومدرجاته، وملعب كرة قدم قانوني ومدرجاته، وملعبي خماسي وثلاثي، وملعب تنس ومسجد وغرف أمن.



وشدد المهندس أيمن رشاد، على القائمين على تنفيذ المشروع بالالتزام بجودة التنفيذ، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالاهتمام برفع مستوى الخدمات المقدمة لسكان المدينة.