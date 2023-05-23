حبس ديلر ضبط بمخدرات وسلاح في المنوفية

أمرت نيابة مركز أشمون بمحافظة المنوفية، تحت إشراف المستشار على حسن المحامى العام لنيابات المنوفية، بحبس تاجر بالمواد المخدرة بقرية شما، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

ضبطت مباحث مركز شرطة أشمون بمديرية أمن المنوفية، تاجر بالمواد المخدرة بقرية شما وبحوزته مواد مخدرة وسلاح نارى، تم تحرير محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

كان اللواء حازم سامى مدير أمن المنوفية، قد تلقى إخطارا من العقيد محمد أبو العزم مأمور مركز شرطة أشمون بمديرية أمن المنوفية، يفيد بتمكن مباحث مركز شرطة أشمون بمديرية أمن المنوفية، من ضبط تاجر بالمواد المخدرة بقرية شما وبحوزته مواد مخدرة وسلاح نارى، تم تحرير محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.