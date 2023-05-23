الثلاثاء 23 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

‏اليوم.. محاكمة المتهمين في "تنظيم القاعدة بكفر الشيخ"

هيئة المحكمة
هيئة المحكمة

تواصل الدائرة الثامنة إرهاب والمنعقدة بمجمع محاكم وادي النطرون برئاسة المستشار سامح عبد الحكم، استكمال محاكمة المتهمين بالتخطيط لتنفيذ اغتيالات لشخصيات سياسية وإعلامية في القضية المعروفة إعلاميا بـ«تنظيم القاعدة بكفر الشيخ».

وأمرت المحكمة بضبط وإحضار المتهم السادس ماجد محمد بسيوني محمد حسيب وكلفت قطاع الأمن الوطني بتنفيذ أمر الضبط والإحضار وأمرت بإلقاء القبض على المتهمين الماثلين من الأول حتى الخامس وحبسهم على ذمة القضية وإيداعهم بمركز الإصلاح والتأهيل بوادي النطرون وحددت الجلسة المنوه عنها بعالية لتنفيذ القرارات ونظر الدعوى.

صدر الحكم بعضوية المستشار عبدالرحمن صفوت الحسيني والمستشار ياسر عكاشة المتناوي والمستشار محمد مرعي وأمانة سر أشرف حسن.

ووجهت للمتهمين اتهامات تأسيس وتولي جماعة إرهابية تهدف إلى استخدام القوة والعنف والتهديد والترويع في الداخل والغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل احكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة اعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي بأن أسس خلية تولى قيادتها بالجماعة المسماة ( القاعدة ) وتدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهم واستباحة دماء المسيحيين.

واستحلال أموالهم وممتلكاتهم ودور عباداتهم واستهداف المنشآت العامة على النحو المبين بالتحقيقات، ارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب وكان ذلك التمويل لجماعة إرهابية ولعمل إرهابي بأن تلقوا وحازوا وأمدوا ونقلوا ووفروا أموال وأسلحة وذخائر للجماعة موضوع الاتهام الأول بقصد استخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية.

وحازوا وأحرزوا ذخائر مما تستعمل في السلاح الناري موضوع الاتهام السالف دون ان يكون مرخصا لهم بحيازتها وبقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام، حازوا مفرقعات قبل الحصول على ترخيص بذلك بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام وبقصد المساس بمبادئ الدستور والوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

وكان المتهمون قد اعترفوا بحيازتهم للسلاح المضبوط والذخيرة وأقر المتهم الثالث بالتحقيقات باقتناعه بفكر تنظيم القاعدة وشراؤه للسلاح الناري بغية استخدامه في أعمال إرهابية من بينها اغتيال العديد من الشخصيات السياسية والعامة وبعض الإعلاميين من بينهم الإعلامي (أحمد موسى).

الدائرة الثامنة إرهاب محاكم وادى النطرون المستشار سامح عبد الحكم محاكمة المتهمين تنظيم القاعدة بكفر الشيخ

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