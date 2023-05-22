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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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محافظات

"كهرباء الإسكندرية": 1.4 مليار جنيه تكلفة توصيل التيار لمدينة مشارف العامرية

جريدة الدستور

انتهت شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء من تحديد المقايسة الخاصة بتوصيل التغذية الكهربائية لمدينة مشارف العامرية السكنية، والتي بلغت تكلفة توصيل التيار للمشروع فيها 1.4 مليار جنيه.

وكشف المهندس إيهاب الفقي رئيس شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء، أن المدينة يتم تدشينها بالتعاون مع الهيئة الهندسية، وسيكون دور شركة الإسكندرية في توصيل التيار الكهربائى إلى العمارات السكنية.

وأوضح رئيس شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء، أن الشركة ستقوم بتركيب نحو 177 محولا كهربائيا مختلف القدرات ما بين منخفض ومتوسط الجهد، بالإضافة إلى 177 غرفة محول للمشروع، بالإضافة إلى تركيب 170 لوحة جهد متوسط منخفض.

وأشار الفقي إلى أن المشروع يشمل الإضاءة العامة في مدينة مشارف، والتي تقدر تكلفة العمال بها 550 مليون جنيه، وسيتم العمل على إمداد المشروع بكابلات كهربائية جهد متوسط لنقل الطاقة للمشروع، بما يصل إلى قرابة 200 كيلو متر كابلات.

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