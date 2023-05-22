مهرجان الموسيقى العربية.. مصادر تكشف لـ"الدستور" كواليس اجتماع دار الأوبرا لحل "أزمة النجوم"

اجتمع الدكتور خالد داغر، رئيس دار الأوبرا المصرية ومهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، مساء اليوم الإثنين، بنخبة من مطربي الأوبرا وفرق الموسيقى العربية، لحل الأزمة التى أثارها المايسترو هانى فرحات، مدير مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية في دورته الـ32.

وأثارت تصريحات “فرحات” حول عدم مشاركة المطربين المشاركين في آخر دورتين، جدلًا كبيرًا بين المطربين وفرق الأوبرا للموسيقى العربية، وشنوا هجوما حادا عليه واتهموه بتهميش دورهم واستبعادهم من الفعاليات.

تفاصيل اجتماع رئيس الأوبرا بنجوم الموسيقى العربية

على أثر الجدل الذي تسببت فيه تصريحات المايشسترو هاني فرحات، عقد خالد داغر، رئيس دار الأوبرا، اجتماعًا بمطربي وفرق دار الأوبرا داخل إحدى القاعات الخاصة بالبروفات لاحتواء الأزمة.

وكشفت مصادر مطلعة لـ«الدستور» أن الدكتور خالد داغر، نجح في امتصاص غضبهم، ونفى جملة وتفصيلا صحة التصريحات الصادرة عن المايسترو هانى فرحات.

وأكد أن “فرحات” مؤمن جدا بأهمية وجود مطربي الأوبرا، وفرق الموسيقى العرب، لكنه فقط لم يوفق فى طرح أفكاره بأسلوب واضح ما تسبب فى سوء التفاهم، أو بمعنى آخر خانه التعبير، فلم يقصد على الاطلاق تهميشهم أو استبعادهم، بينما كان يقصد بعض الفنانين العرب الذين اعتادوا المشاركة في المهرجان بشكل دوري وسنوي، وهذا الرأي مازال طور المناقشة.

وأكدت المصادر أن “داغر” وعد مطربي الأوبرا بإقامة دورة استثنائية مميزة بكل المقاييس، تُعبر عما تملكه مصر من تاريخ كبير في مجال الموسيقى العربية، والاهتمام بنجوم الأوبرا بشكل خاص، وإقامة حفلات على جميع المسارح الخاصة بالأوبرا وخارجها وستكون مدتها اطول، بمعنى أن لا تقتصر على فاصل مدته 30 دقيقة فقط مثلما يحدث كل عام، بجانب استقطاب نجوم الطرب الأصيل من مصر والوطن العربي، إلى جانب إفساح المجال للمواهب الشابة والمتميزة لترى مواهبهم النور.

وجاء الاجتماع برئاسة الدكتور خالد داغر رئيس دار الأوبرا المصرية ومهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، وبحضور نخبة كبيرة من نجوم الأوبرا والموسيقى العربية فى مقدمتهم محمد حسن، وريم كمال، وأجفان، وياسر سعيد، ومحمد الخولى، وياسر سليمان، وغادة آدم.