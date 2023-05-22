الإثنين 22 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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وزير الإعلام اللبنانى لـ"القاهرة الإخبارية": مشاكل الإعلام دولية والبلوجرز تأثيرهم أقوى

زياد مكاري
زياد مكاري

قال زياد مكاري وزير الإعلام اللبناني، إن أبرز التحديات التي تواجه الإعلام ومشاكل الإعلام هي تحديات ومشاكل دولية وليست عربية فقط.

ولفت خلال لقاء خاص مع الإعلامية دانيا الحسيني على شاشة "القاهرة الإخبارية"، إلى أن من هذه التحديات تطور التكنولوجيا باتجاه سريع، ومواقع التواصل الاجتماعي، مردفا: "أي بلوجر عنده 50 مليون متابع يكون أقوى من الدولة، وكلمته مؤثرة أكثر من قناة تليفزيونية أو صحيفة أو راديو".

وأشار إلى أن من بين التحديات سهولة انتشار أخبار زائفة، نتيجة للتطور التكنولوجي ومواقع التواصل الاجتماعي التي لأي شخص بالنشر.

وأوضح أنه من بين تحديات الإعلام أيضًا هو خطاب الكراهية الذي تتبناه بعض وسائل الإعلام.

ولفت إلى أن الإعلام اللبناني يتميز بالحرية، وهو مبدأ مهم في الإعلام.

وزير الاعلام اللبنانى لبنان القاهرة الإخبارية

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