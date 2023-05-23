الثلاثاء 23 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مستفيدة من«حياة كريمة» بالأقصر: المبادرة جددت شبكات الصرف الصحى

شبكات الصرف الصحى
شبكات الصرف الصحى

تواصل المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» جهودها لرفع الأعباء عن كاهل المواطنين داخل القرى النائية والأكثر فقرًا في مختلف محافظات الجمهورية، وذلك من خلال تجديد البنية التحتية، وتوفير الخدمات الصحية والاجتماعية، وتوصيل المياه النظيفة للمنازل بعد ترميمها، إلى جانب تجديد وتطوير منظومة الصرف الصحي داخل تلك القرى.

المبادرة جددت شبكات الصرف الصحي  

«هناء مصطفى»، تعيش في قرية أصفون التابعة لمحافظة الأقصر، عانت من مرض الفشل الكلوي بسبب مياه الشرب الغير نظيفة، وذلك جعلها تسلك طريقًا طويلًا لتلقى العلاج بسبب تهالك الوحدة الصحية الموجودة بالقرية، وأصبحت تتمنى فقط أن تجد الرعاية الصحية لها داخل قريتها، وأثناء جلوسها على فراش المرض أتت المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتحقق أحلامها من خلال توصيل المياه النظيفة للمنازل، وتجديد الوحدة الصحية لعلاجها.

وقالت«هناء» لـ«الدستور»، إن مشكلة عدم توافر مياه الشرب النظيفة كانت من كبرى المشكلات التي تواجه أهالي القرية والقرى المجاورة، وكانت تجسد معاناة الأهالي من الإهمال وتراجع الخدمات الأساسية لسنوات طويلة، حيث أن مشكلتي مياه الشرب وتدهور منظومة الصرف الصحي كانتا سببًا في معاناة الأهالي، وتراجع حالتهم الصحية.

وذكرت أن ذلك تغير تمامًا فور وصول المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، التي استطاعت جعل حياة الناس أفضل على جميع الأصعدة، بعدما طورت الوحدة الصحية وقامت بتوصيل المياه النظيفة لجميع منازل القرية.

وأضافت أن المبادرة الرئاسية طورت منظومة مياه الشرب، وجددت الشبكات، إلى جانب تطوير وتحديث منظومة الصرف الصحي، وذلك تسبب في تحسن الأوضاع الصحية بشكل عام لسكان القرية.

ووجهت الشكر للقائمين على المبادرة بعدما عملوا على تطوير جميع الخدمات التي يعتمد عليها المواطنين بشكل كبير في حياتهم اليومية، كما وجهت الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على تلك المبادرة التي وفرت الحياة الهادئة لجميع سكان القرى النائية.

حياة كريمه المواطنين القرى محافظات منظومة الصرف الصحي المياه النظيفة

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