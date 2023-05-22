الإثنين 22 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الشوط الأول.. الزمالك يتقدم بهدف أمام الداخلية

الزمالك
الزمالك

أنهى فريق الزمالك، الشوط الأول من المباراة التي تجمعه بنظيره الداخلية، متقدمًا عليه بهدف دون مقابل، في المباراة التي تجمعهما باستاد السويس الجديد ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز موسم 2022-2023.

فريق الداخلية سيطر على أحداث الشوط الأول من المباراة، وكاد وليد مصطفى أن يتقدم لفريقه بكرة عرضية من الجانب الأيمن، كادت أن تغالط عواد وتسكن شباكه، لكنها ارتطمت بالقائم الأيسر.

وليد مصطفى كان قريبًا مرة أخرى من التسجيل في الدقيقة 15، عندما تلقى تمريرة رائعة، لينفرد بمرمى الزمالك، لكن محمد عواد تصدى لتسديدته ببراعة.

و في الدقيقة 21، استطاع الزمالك تسجيل الهدف الأول عن طريق المهاجم التونسي سيف الدين الجزيري، حيث لعب مصطفى شلبي الركلة ركنية من الجهة اليسرى، سريعًا، ممرًا الكرة لـ محمود عبد الرازق (شيكابالا)، والذي أرسل بدوره كرة عرضية بالمقاس على رأس زميله، الذي أسكنها الشباك.

استمرت محاولات الداخلية، وكاد محمود طلعت أن يعادل النتيجة من متابعة لكرة عرضية مُرسلة من الجهة اليسرى، لكن تسديدته مرت جوار المرمى في الدقيقة 37.

تشكيل الزمالك أمام الداخلية في الدوري

وضم تشكيل الزمالك لمواجهة الداخلية في الدوري كلا من:

في حراسة المرمى: محمد صبحي

خط الدفاع: حاتم سكر- حسام عبدالمجيد- حمزة المثلوثي

خط الوسط: محمد أشرف روقا- نبيل عماد دونجا- أحمد سيد "زيزو"-  محمود عبدالرازق "شيكابالا".

خط الهجوم: إبراهيما نداي- سيف الدين الجزيري- مصطفى شلبي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من محمد عواد ومحيي جمعة ومحمد طارق ومصطفى الزناري ومحمد حسام بيسو" وعمرو السيسي وعبدالله محمد وسيد عبدالله "نيمار" وسامسون أكينولا.
يحتل الفارس الأبيض المركز الرابع برصيد 46 نقطة بفارق ست نقاط عن بيراميز الذي يحتل المركز الثاني

الزمالك الداخلية الدوري الدوري الممتاز سيف الدين الجزيري

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