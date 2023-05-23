الثلاثاء 23 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

بخطوات احترافية.. كيف تُنظفين منزلك بعد الأجواء الترابية؟

تنظيف المنزل
تنظيف المنزل

يبدو أن تنظيف منزلك مهمة لا تحتاج إلى شرح إلى حد ما، ولكن عندما تجلس لتفكر في الأمر  خاصة بعد الأجواء الترابية التي تعانين منها على مدار اليومين الماضيين، قد تدركين أن لديك الكثير من الأسئلة، وكيف تنظف؟، بمجرد أن تبدأ لن ترغب في التوقف حتى يصبح المنزل بأكمله متماسكًا ويمتد.
وضع خطة 
حدد مدى نظافة منزلك وكم من الوقت لديك، سيساعدك هذا في تحديد كيفية إعداد جدول التنظيف الخاص بك، كن صريحًا مع نفسك بشأن ما يمكنك فعله، وكم من الوقت لديك، ومدى تحفيزك.
والعمل من الأعلى إلى الأسفل إذا كان ذلك ممكنًا، لا ترغب في التنظيف بالمكنسة الكهربائية ثم الحصول على الفتات في جميع أنحاء الأرض أو نفض الغبار عن قاع شيء ما وإزالة المزيد من الغبار عندما تشق طريقك إلى المناطق غير النظيفة سابقًا.

وإذا لم يكن لديك الكثير من الوقت فابدأ بالفوضى أولاً واعمل في طريقك إلى أشياء أكثر جدية من هناك.
وبالنسبة إلى الشخص العادي المشغول من الأفضل أداء القليل كل يوم حتى لا يتراكم العمل ويوم التنظيف الرئيسي أيضًا عدة مرات في الشهر.

ضع قائمة  وخطة للهجوم
تعرف على الغرف التي تخطط لبدء وإنهاء التنظيف الخاص بك (بشكل عام يعمل من الخلف إلى الباب الأمامي بشكل أفضل)، سيساعد ذلك في تسريع العملية وضمان عدم تكرار جهودك، خاصةً إذا كان هناك أكثر من شخص مشترك في التنظيف.

ويمكنك اتباع الخطوات الموجودة في جزء التنظيف بالترتيب، بهذه الطريقة سيكون لديك قائمة مرجعية مكتوبة بالفعل من أجلك.

وضع خطة بحيث يمكنك تفريغ جميع الغرف وتنظيفها ومسحها في نفس الوقت حتى لا تضطر إلى الانتقال من مهمة واحدة ثم تكرار نفس الشيء.

محاولة تفويض المهام
وإذا كنتي تعيشين مع أشخاص آخرين فلا ينبغي أن يكون تنظيف المنزل مسؤوليتك وحدك، قد تضطر إلى تولي القيادة من خلال إعداد جدول تنظيف دوري لكنه أفضل بكثير من الاضطرار إلى القيام بهذا العمل الشاق بمفردك.

نظف الزجاج المرايا 
من الشائع أن منظف الزجاج يقوم بالتنظيف، في الواقع من المفترض أن تجعله لامعًا فقط وليس لتنظيفه، إنه في الواقع ليس بديلاً عن الماء والصابون خاصةً إذا كانت مرآتك متسخة تمامًا.

أجواء ترابية تنظيف المنزل الغرف توزيع المهام تنظيف الزجاج

الأكثر قراءة

تعيين 261 مندوبا مساعدا بهيئة قضايا الدولة من خريجي دفعة 2018

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 23 مايو 2023 فى مصر دون مصنعية

قرار جمهوري بتعيين 171 معاون نيابة إدارية من خريجي دفعة 2017

مذيعة تتهم 3 أطفال بسحل ابنها بطل التايكوندو في ناد شهير بالدقي

الرئيس السيسى: متهمون بتعزيز المساعى الدولية والإقليمية لجهود التنمية فى قارة إفريقيا

بعد طرح "الهندى" بالأسواق.. انخفاض حاد فى أسعار الأرز اليوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نرمين مقبل

الموسيقى العربية.. لا مهرجان بدون "نجوم الأوبرا"

منى رجب

فشل ومقاطعة لـ«كليوباترا المزيفة»

حسين دعسة

منظمة التعاون الإسلامي/جدة.. نحو اجتماع استثنائي لإنقاذ القدس

ماجد حبته

مصر وعمان.. شراكة طموحة

وائل لطفي

المصرى الغنى والمصرى الفقير

عبدالوهاب داود

طلعت الشايب.. جمال الترجمة والمترجم

ماجد حبته

مسقط- القاهرة.. زيارة سلطانية تاريخية

جمال-أسعد

الحوار والهوية المصرية

صور

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

لمنع انتخابات مبكرة.. كيف يتحرك نتنياهو لتمرير الميزانية الجديدة؟

الإمارات تدين بشدة اقتحام وزير إسرائيلى المسجد الأقصى

غضب فلسطينى من اقتحام بن غفير للأقصى.. واجتماع حكومة الاحتلال فى القدس