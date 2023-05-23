بخطوات احترافية.. كيف تُنظفين منزلك بعد الأجواء الترابية؟

يبدو أن تنظيف منزلك مهمة لا تحتاج إلى شرح إلى حد ما، ولكن عندما تجلس لتفكر في الأمر خاصة بعد الأجواء الترابية التي تعانين منها على مدار اليومين الماضيين، قد تدركين أن لديك الكثير من الأسئلة، وكيف تنظف؟، بمجرد أن تبدأ لن ترغب في التوقف حتى يصبح المنزل بأكمله متماسكًا ويمتد.

وضع خطة

حدد مدى نظافة منزلك وكم من الوقت لديك، سيساعدك هذا في تحديد كيفية إعداد جدول التنظيف الخاص بك، كن صريحًا مع نفسك بشأن ما يمكنك فعله، وكم من الوقت لديك، ومدى تحفيزك.

والعمل من الأعلى إلى الأسفل إذا كان ذلك ممكنًا، لا ترغب في التنظيف بالمكنسة الكهربائية ثم الحصول على الفتات في جميع أنحاء الأرض أو نفض الغبار عن قاع شيء ما وإزالة المزيد من الغبار عندما تشق طريقك إلى المناطق غير النظيفة سابقًا.

وإذا لم يكن لديك الكثير من الوقت فابدأ بالفوضى أولاً واعمل في طريقك إلى أشياء أكثر جدية من هناك.

وبالنسبة إلى الشخص العادي المشغول من الأفضل أداء القليل كل يوم حتى لا يتراكم العمل ويوم التنظيف الرئيسي أيضًا عدة مرات في الشهر.

ضع قائمة وخطة للهجوم

تعرف على الغرف التي تخطط لبدء وإنهاء التنظيف الخاص بك (بشكل عام يعمل من الخلف إلى الباب الأمامي بشكل أفضل)، سيساعد ذلك في تسريع العملية وضمان عدم تكرار جهودك، خاصةً إذا كان هناك أكثر من شخص مشترك في التنظيف.

ويمكنك اتباع الخطوات الموجودة في جزء التنظيف بالترتيب، بهذه الطريقة سيكون لديك قائمة مرجعية مكتوبة بالفعل من أجلك.

وضع خطة بحيث يمكنك تفريغ جميع الغرف وتنظيفها ومسحها في نفس الوقت حتى لا تضطر إلى الانتقال من مهمة واحدة ثم تكرار نفس الشيء.

محاولة تفويض المهام

وإذا كنتي تعيشين مع أشخاص آخرين فلا ينبغي أن يكون تنظيف المنزل مسؤوليتك وحدك، قد تضطر إلى تولي القيادة من خلال إعداد جدول تنظيف دوري لكنه أفضل بكثير من الاضطرار إلى القيام بهذا العمل الشاق بمفردك.

نظف الزجاج المرايا

من الشائع أن منظف الزجاج يقوم بالتنظيف، في الواقع من المفترض أن تجعله لامعًا فقط وليس لتنظيفه، إنه في الواقع ليس بديلاً عن الماء والصابون خاصةً إذا كانت مرآتك متسخة تمامًا.