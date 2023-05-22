الإثنين 22 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

إنتر يدعم إنزاجي ويؤكد استمراره الموسم المقبل مع الفريق

إنزاجي
إنزاجي

أكد نادي إنتر الإيطالي استمرار مدرب الفريق سيموني إنزاجي، الموسم المقبل وأن النادي ليس لديه نيه للاستغناء عنه.

ويأتي ذلك قبل أيام من نهائي كأس إيطاليا ونهائي دوري أبطال أوروبا الذي وصل له الفريق لأول مرة منذ 13 عامًا.

وقال جوزيبي ماروتا المدير التنفيذي لنادي إنتر في تصريحات لقناة “Rai Italia”: "هذا العام لم نفكر أبدًا ولا ولو لثانية واحدة ، في استبدال إنزاجي وتمكن من تقوية مركزه بفضل أداء الفريق الذي جاء نتيجة توجيهاته الفنية

وأضاف:  "بنسبة 100٪ إنه مدربنا مرة أخرى العام المقبل".

إنزاجي تولى تدريب إنتر في 2021 وقاد الفريق في 105 لقاء فاز في 66 وتعادل 18 وخسر 21 لقاء وتوج بثلاثة ألقاب.

وخسر إنتر أمس على يد نابولي بنتيجة 3-1 خلال المباراة التي جمعتهما  الأحد في الجولة السادسة والثلاثين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

إنتر إنتر الإيطالي سيموني إنزاجي إنزاجي دوري ابطال اوروبا

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