الإثنين 22 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

مندوبة الإمارات بالأمم المتحدة: التدخل الغربى وراء تدهور الأوضاع فى السودان

مجلس الأمن
مجلس الأمن

حثت دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الإثنين، الأطراف المتنازعة في السودان على ضرورة احترام تفاصيل اتفاق وقف إطلاق النار بين أطراف الصراع.

وقالت السفيرة لانا زكي نسيبة، مساعدة وزير الخارجية للشئون السياسية، المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة، خلال جلسة لمجلس الأمن اليوم، إن بلادها تدين استهداف السفارات ومقرات البعثات الدبلوماسية في السودان، مشيرة إلى أنه يجب البناء على اتفاق وقف إطلاق النار بين أطراف الصراع في السودان بشكل أوسع.

كما أشادت بالدول المجاورة للسودان لسماحها للاجئين بدخول أراضيها، داعية إلى توفير الحماية الخاصة للأطفال في السودان من النزاع القائم.

وأضافت: "الدول الغربية مسئولة بشكل كبير عن تدهور الأوضاع في السودان بسبب تدخلها في شئونه الداخلية".

قالت مندوبة الإمارات: "السودانيون لهم الحق في اتخاذ قراراتهم بشأن مستقبل بلادهم بنفسهم دول تدخل من أحد".

الإمارات السودان اطلاق النار للاجئين أطراف الصراع

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