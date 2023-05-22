"مش للمنظرة".. جمال شعبان يكشف مفاجأة في صورة دولارات محمد رمضان

كشف الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب الأسبق، مفاجأة عن صورة الفنان محمد رمضان والدولارات في الطائرة الخاصة، قائلًا إن رمضان أخبره أن الصورة كانت رسالة للخارج وليس لجمهوره في الداخل.

أضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد": "جمعني بمحمد رمضان لقاء إنساني في مكتبه بالدقي وتواصلا فورًا مع سيدة في الصعيد تحتاج لجهاز منظم كهرباء القلب".

وتابع "لقيته واخد شقته وأمه فوقيه، قال الجنة تحت أقدام الأمهات، وعشان تبقى رجليها فوق راسي، ووالدته توجهه دائمًا لأعمال الخير".

وتابع "لما كلمته عن صورة الدولارات، قال والله أنا من البسطاء، مكنتش بأتمنظر بيها ومحدش يستفز جمهوره هى بتبقى رسائل موجهة للخارج، لكنها بتتفهم في الداخل غلط، قال رسالته من الصورة يقول للخارج "أنا مش جاي منبطح ولا أتسول، الدخلة بتقدمني بشكل معين، وبأدرس الدولة قبل ما أدخلها، وبأتعلم من ردود الأفعال وبأطور نفسي".