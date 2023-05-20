السبت 20 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"فتحة خير".. بعد مشهد الدولارات محمد رمضان يفكر فى إنشاء مؤسسة للعمل الخيرى

محمد رمضان
محمد رمضان

كشف الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب الأسبق، عن تفاصيل تواصل الفنان محمد رمضان معه، لتقديم المساعدة لعدد من المستشفيات، ومنها معهد القلب.

وقال شعبان، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، إن محمد رمضان تواصل معه بالفعل على الخاص، وأكد أنه في خدمة أي شخص محتاج، مردفًا: "قال لي فيه حاجات بأعملها لكن مبحبش أقولها، عملت حضانات لناس غلابة، وحاجات في بلد والدتي هنزورهم قريب".

ولفت شعبان، إلى أنهما اتفقا على اللقاء، منوهًا بأنه اقترح عليه تأسيس مؤسسة رمضان الخيرية، ولاقت الفكرة ترحيبًا كبيرًا من محمد رمضان.

وأردف: "يمكن كلماتي لمست قلبه ولاقت قبولًا عنده، وقال إنه عايز يخدم بطريقة مؤسسية".

وأوضح الدكتور جمال شعبان، أن عمل مؤسسة خيرية باسم رمضان، سيكون إضافة كبيرة للعمل الخيري، لأنه بالإضافة إلى تبرعات رمضان الشخصية، فإن محبيه وهم كثيرون سيتبرعون للمؤسسة، مردفًا: "اسمه فقط يجلب التبرعات، وله تأثير داخل وخارج مصر، أنا متفائل جدًا من توجهه للعمل الخيري المؤسسي".

وأردف: "محمد رمضان عايز ينزل ويتحرك على الأرض ويضرب المثل العملي للعمل الخيري، وأنه ليس ترند".

وبدأت القصة بتعليق الدكتور جمال شعبان، على صورة محمد رمضان في الطائرة، وبجواره عدة حزم من الدولارات، قال فيه "يا ريت بالدولارات اللي واضح أنك مش محتاج لها، تشتري منظمات كهربية للغلابة الكتير اللي في العناية المركزة، وعندهم احتمال السكتة والتوقف القلبي المفاجئ، ومحتاجين  جهاز لإنقاذ حياتهم".

ورد محمد رمضان، على التعليق، وطلبه منه إرسال أسماء المستشفيات التي تحتاج للتبرعات، وكذلك رقمه للتواصل.

محمد رمضان جمال شعبان الدولارات

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