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سياسي

نقيب المحامين يوافق على ربط وديعة بـ100 مليون جنيه

عبدالحليم علام نقيب
عبدالحليم علام نقيب المحامين

ترأس عبدالحليم علام، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، الإثنين، جلسة فتح مظاريف مناقصة ربط وديعة لنقابة المحامين بمبلغ 100 مليون جنيه.

شارك في المناقصة 3 بنوك هى: البنك العقاري المصري، بنك قطر الوطني، وبنك القاهرة.

وبعد فتح مظاريف العروض ودراستها، وافق نقيب المحامين على العرض المقدم من البنك العقاري المصري بعد زيادته للعائد الشهري لمدة سنة على الوديعة إلى 16,35%، وزيادة عائد الحساب الجاري إلى 15,10% كأعلى عائد للأشخاص الاعتبارية في سابقة تحدث لأول مرة في نقابة المحامين.

وربطت نقابة المحامين في وقت سابق وديعة بمبلغ 430 مليون جنيه من فائض موارد النقابة العامة، ناتجة عن خطة ترشيد الانفاقات وتعظيم الموارد التي ينتهجها عبدالحليم علام نقيب المحامين منذ توليه المهمة، وتطبيقًا للسياسات المالية الصحيحة في المحافظة على أموال نقابة المحامين.

يأتي ذلك مع قيام صندوق النقابة العامة للمحامين بسداد كافة الالتزامات المختلفة وعلى رأسها؛ المعاشات، والعلاج، والمرتبات، ومخصصات النقابات الفرعية.

حضر الجلسة عبدالمجيد هارون، أمين صندوق النقابة، يحيى التوني، وكيل النقابة، أبوبكر الضوة، أسامة سلمان، الأمناء العامين المساعدين، محمد فزاع، محمد راضي مسعود، فاطمة الزهراء غنيم، أعضاء مجلس النقابة العامة، ومحمد كمال المدير المالي، وممثلو البنوك.

عبدالحليم علام نقيب المحامين اتحاد المحامين العرب نقابة المحامين البنك العقاري المصري بنك قطر الوطني بنك القاهرة ترشيد الانفاقات

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