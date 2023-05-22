الإثنين 22 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أستاذ علم اجتماع: المرأة "الخاسر الأكبر" في الحرب السودانية

السودان
السودان

قالت هالة منصور، أستاذ علم الاجتماع إن هناك تأثيرات نفسية ومجتمعية سيئة تصيب المرأة التي توجد في المناطق التي بها حروب وصراعات. 

الأزمة السودانية

أضافت هالة، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "مطروح للنقاش" المذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن تعرض المجتمع للمشاكل الاقتصادية يؤدي إلى تدهور أوضاع المرأة بصورة كبيرة، لهذا نجد المرأة السودانية تعاني، الآن، بصورة كبيرة من صعاب في شتى مناحي الحياة نتيجة الصراع المتواصل ونقص الخدمات.

وأضافت أن المرأة هى صمام الأمان في المصاعب والكوارث، وبالتالي المرأة الخاسر الأكبر في الحرب السودانية، خاصة في ظل الانتهاكات الكثيرة التي تقوم بها ميليشيا الدعم السريع. 

انتهاكات المرأة السودانية

أشار إلى أنه وفق لتقارير الأمم المتحدة هناك خطورة شديدة على حياة المرأة السودانية، حيث تتعرض المرأة للاغتصاب والخطف والقتل من قبل ميليشيا الدعم السريع التي هى بخلاف مع الجيش وليس مع المواطنين.

هالة منصور القاهرة الإخبارية أستاذ علم اجتماع الصراع في السودان مناطق الصراع

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