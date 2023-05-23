معهم اثنان أمريكيان.. انضمام رائدى فضاء سعوديين إلى المحطة الدولية

انضم رائدا الفضاء السعوديين ريانة برناوي وعلي القرني، مع رائدين آخرين، الاثنين، إلى محطة الفضاء الدولية، عند الساعة السادسة والربع بتوقيت السعودية، بعد رحلة استغرقت حوالي 18 ساعة.

كانت رحلة طاقم مهمة ax-2 قد انطلقت منتصف ليل الأحد، والتحمت مركبة دراجون 2 التي تقلهم، بالمحطة الدولية عند الساعة الرابعة والربع عصراً.

وحملت المركبة الفضائية، على متنها 4 رواد فضاء، هم؛ ريانة برناوي، أول رائدة فضاء سعودية، وعلي القرني، أول رائد فضاء سعودي يتجه للمحطة الدولية، والأمريكيين بيجي ويتسون، وجون شوفنر، في مهمة تستمر 10 أيام.

ويجري الرواد خلال المهمة 14 تجربة بحثية علمية رائدة في الجاذبية الصغرى، تُسهم في التوسع العلمي والأبحاث بجميع تخصصاتها، ويكون لها مردود في تطوير كثير من البرامج والأبحاث. كما تشمل مهامهم التواصل مع جمهور منتقى على الأرض للترويج لأبحاث الفضاء وعمل المحطة الدولية.