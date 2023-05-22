بعد تأييد سنان.. بشير عبدالفتاح يكشف موقف أردوغان من الانتخابات التركية

قال بشير عبدالفتاح، الخبير في الشأن التركي إن هناك تنافس بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ومنافسة كمال كليتشدار أوغلو، لانتزاع نسب التصويت للمرشح السابق سنان أوغان وذلك قبل بدء جولة إعادة انتخابات الرئاسة التركية.

سبب تقارب سينان من أردوغان

وأضاف بشير، خلال مداخلة هتفية مع برنامج "إكسترا اليوم"، مع الإعلامية نانسي نور، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز" أن سنان ستكون أصواته لرجب طب أردوغان بسبب موقفه من تأييد "كليتشدار"، للأكراد، وهو معروف بمعاداته لهم، مؤكدًا أن أردوغان اتفق معه خلال زيارته له أنه سيعالج أزمة اللاجئين، لكنها ستكون على فترات التزامًا بالقانون الدولي.

أشار إلى أن سنان أوغان يشكل من 5-6% من الأصوات، وأعلن قبل قليل تأييده لأردوغان بجولة الإعادة، وبناءً عليه ستصبح فرص أردوغان في الفوز بالانتخابات أقرب من منافسه؛ لأنه سيحتفظ بالكتلة التصويتية 49%، كما أن مؤيدي أردوغان لديهم ولاء له، أما كليتشدار فلن يستطيع الاحتفاظ بأصواته خاصة بعد خسارة البرلمان.