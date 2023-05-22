تفاصيل العرض المكسيكي لخوان أوسوريو في الموسم المقبل

كشف مصدر داخل نادي الزمالك عن حقيقة وجود عرض رسمي للكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق من جانب نادي مونتيري المكسيكي لتولي تدريب الفريق في الموسم المقبل.

وأكد المصدر أن الأمر لم يصل لمرحلة الرسمية حتى الآن لأوسوريو وكل ما حدث هو تواصل مونتيري المكسيكي مع وكيل أوسوريو للاستفسار منه عن موقفه ورأيه في العرض.

وينتهي عقد أوسوريو مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري على أن يكون التمديد لموسم إضافي بموافقة الطرفين.

ويميل مسئولو الزمالك بشكل كبير لإنهاء التعاقد مع أوسوريو بنهاية الموسم الجاري بسبب تراجع مستوى الفريق وعدم ترك المدرب أي بصمة مع الزمالك حتى الآن.

وكان الزمالك قد تعاقد مع أوسوريو بعد رحيل البرتغالي جوسفالدو فيريرا عن تدريب الزمالك في وقت سابق.

ويستعد الزمالك لملاقاة الداخلية مساء اليوم الإثنين ضمن منافسات بطولة الدوري.

تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة الداخلية بالدورى الممتاز

حراسة المرمى: محمد صبحي

خط الدفاع: حاتم سكر - حسام عبدالمجيد - حمزة المثلوثي

خط الوسط: محمد أشرف روقا - نبيل عماد دونجا - أحمد سيد "زيزو" محمود عبدالرازق "شيكابالا".

خط الهجوم: إبراهيما نداي - سيف الدين الجزيري - مصطفى شلبي.

ويواجه الزمالك نظيره الداخلية اليوم الإثنين وذلك في تمام الساعة 09:30 مساء بتوقيت مصر.